Youcef Atal à l’OM, le fol espoir

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Latéral longtemps très courtisé mais désormais sans club, Youcef Atal espère bien trouver un point de chute en Europe. Mais pour le moment, personne ne se bouge alors que l'OM avait montré son intérêt.

Il n’y a pas de date de péremption pour faire signer un joker en Ligue 1, mais les clubs qui avaient besoin de le faire ont réussi à rattraper le coup après une fin de mercato parfois laborieuse. C’est le cas de l’OL qui a fait venir Jordan Veretout. Malgré ce départ et celui d’Azzedine Ounahi, l’OM n’a pas prévu de faire venir un joueur de plus, mais prépare le terrain pour la signature d’Ismaël Bennacer cet hiver. Une occasion de perdue pour se renforcer sur le côté de la défense, sachant qu’une faiblesse a tout de même été constatée à droite et avait provoqué un intérêt pour un joueur à zéro euro.

Il s’agit de Youcef Atal, dont la carrière a tout d’abord été stoppée par des blessures, avant sa mise à l’écart de l’OGC Nice pour des publications sulfureuses sur les réseaux sociaux. Passé rapidement par la Turquie la saison passée, l’international algérien cherche un nouveau point de chute. Aperçu à son avantage lors du match des Fennecs face à la Guinée Equatoriale, le latéral s’est fait une raison sur une possible venue à l’OM. En effet, selon les informations de Nabil Djellit, journaliste pour France Football, Atal aurait adoré relancer sa carrière à Marseille où une place était clairement à prendre, mais ce ne sera pas le cas.

Atal a discuté avec l'OM

« Libre, Youcef Atal est toujours en attente. Il a une offre au Qatar à Al Saad. Il reste encore des marchés ouverts. Il a espéré l'OM où il avait envie de jouer. Les discussions avaient été constructives avec Benatia. Hier, en 10 min, il a encore montré ses qualités avec l’Algérie », a livré Nabil Djellit, persuadé que le latéral algérien peut encore retrouver une place intéressante dans un club européen. Si cela ne devait pas être le cas, alors son départ pour le Golfe ne ferait plus trop de doute, même si cela semble beaucoup moins l’intéresser. Pour l’OM, la piste a donc bien été creusée, mais le club provençal n’a jamais franchi le cap pour recruter le natif de Kabylie.