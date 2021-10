William Saliba rassure l'Olympique de Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Après un début de saison plutôt réussi, l'Olympique de Marseille a commencé à cafouiller en Ligue 1. Pour William Saliba, nul besoin de paniquer du côté du Vélodrome.

L’OM avait attaqué la saison de Ligue 1 pied au plancher, la formation de Jorge Sampaoli arrivant à concilier bons résultats et matchs spectaculaires. Les matchs de Marseille faisaient la joie des diffuseurs et les supporters phocéens étaient déjà en feu à chaque match au Vélodrome. Mais soudainement la belle mécanique s’est soudainement déréglée, les choix tactiques de Sampaoli étant d’un seul coup moins évidents à comprendre, le technicien argentin ayant parfois des compos d’équipe un peu complexe. Résultat, l’OM a enchaîné un nul et deux défaites en Ligue 1, rentrant un peu dans le rang, même si Dimitri Payet et ses coéquipiers ont un match à rejouer contre Nice lors de ce mois d’octobre. Nouvel arrivant à l’Olympique de Marseille, où il ne passera qu’une saison puisqu’Arsenal a déjà fait savoir que son retour à Londres sera effectif en juin prochain, William Saliba est conscient que ses coéquipiers et lui connaissent un passage difficile.

L'OM va repartir du bon pied an Ligue 1 annonce Saliba

Cependant, le défenseur de l’OM, actuellement avec les Espoirs français, n’a aucune crainte sur la capacité de la formation de Sampaoli à rebondir rapidement et son plaisir de jouer dans un tel club. « On a fait un gros début de saison, même si les trois derniers matches n'ont pas été positifs avec deux défaites en L1. On va revenir pour essayer de gagner. J'ai été très bien accueilli par mes coéquipiers, les supporters. Pour moi, c'est un très bon choix, c'est le club qu'il fallait, avec une très bonne pression. À mon jeune âge, c'est bien de jouer dans un stade comme ça », a reconnu William Saliba, qui est bien conscient que sa carrière est désormais relancée après un passage à vide suie à son transfert de l’AS Saint-Étienne à Arsenal.