OM : Un « phénomène », Marseille tient sa 3e recrue !

A la recherche d’un latéral gauche depuis novembre 2017, l’Olympique de Marseille n’a jamais été aussi proche de trouver son bonheur.

En effet, le club phocéen est désormais à deux doigts de s’offrir le prometteur Juan Miranda, champion d’Europe avec les U19 espagnols cet été et sous contrat avec le FC Barcelone, où il a disputé quelques rencontres avec l’équipe première la saison dernière. Selon les informations obtenues par La Provence, la venue de l’Espagnol sous la forme d’un prêt sans option d’achat est en très bonne voie et doit être finalisé dans les prochains jours.

« Lundi soir, l’agent de Juan Miranda, l’influent José Maria Orobitg, conseiller historique de Pep Guardiola ou Sergio Busquets, se montrait confiant quant à une conclusion rapide de la transaction. Ce devrait être une question de jours pour ce dossier initié de bout en bout par Andoni Zubizarreta. Le directeur sportif olympien a donc enfin activé ses réseaux catalans. Discipliné, rigoureux défensivement et porté vers l’attaque, Juan Miranda est un phénomène de précocité » détaille le quotidien, avant de conclure. « Il a été retenu en équipe nationale U16 à 14 ans, avant de passer par toutes les sélections espagnoles en jeunes, puis de devenir une des révélations du Mondial U17 et d’être sacré champion d’Europe U19 ». C’est donc une valeur sûre que l’OM semble s’offrir dans le but d’apporter, enfin, de la concurrence à un Jordan Amavi très décevant depuis des mois.