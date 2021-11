William Saliba dort mal, un fantôme le hante

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Auteur d’un début de saison très solide, William Saliba est vite devenu indispensable à la défense de l’OM. Toutefois, lors du dernier match de Ligue Europa, Saliba avait vécu un match difficile face à la Lazio. Une soirée qu’il ne voudra pas revivre à Galatasaray demain.

Auteur de quatre matches nuls en autant de rencontres disputées dans cette Ligue Europa, l’OM est pour le moment sur un rythme en-deçà de celui d’un potentiel qualifié. Surtout, l’OM affiche un nombre de points inférieur à ce que pourrait rapporter ses prestations sur le terrain. À l’image de son dernier match face à la Lazio au stade Vélodrome. Les Marseillais avait concédé le match nul 2-2 malgré une forte domination, prenant deux buts sur des erreurs défensives sur lesquelles William Saliba était impliqué. Une soirée cruelle pour celui qui est salué unanimement pour la qualité de ses performance depuis son arrivée sur la Canebière.

Saliba ne veut plus revivre une nuit comme face à la Lazio

Interrogé en conférence de presse à la veille du cinquième match en Ligue Europa de l’OM à Galatasaray, Saliba s’est livré sur sa difficile soirée face aux Italiens. « Oui bien sûr, je sais que c'est à cause de moi qu'on fait match nul contre la Lazio. J'ai très très mal dormi après et je n'ai plus envie que ça se reproduise. Je suis jeune, je risque de faire encore des erreurs, mais je vais essayer que ça arrive le moins possible. C'est sûr que demain j'ai à cœur de me racheter et d'aider mon équipe à remporter ce match. », a t-il livré. Des erreurs rapidement pardonnées par les supporters de l’OM, tant il est bon depuis le début de saison. Toutefois, dans la situation difficile dans laquelle se trouve son club dans cette Ligue Europa, pas sûr qu’il soit aussi ménagé demain s’il récidivait.