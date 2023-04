Wilfried Zaha à l'OM, une seule condition et c'est signé

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

En fin de contrat à Crystal Palace, Wilfried Zaha est proche d'un départ. L'Ivoirien de 30 ans reste une cible privilégiée des clubs anglais. Mais, Zaha rêve surtout de disputer enfin la Ligue des champions l'an prochain. Du coup, l'OM a une carte à jouer.

Un attaquant ivoirien marchant bien en Premier League et qui rêve de l'OM, ce n'est pas une blague mais bien une réalité. A Crystal Palace depuis 2014, Wilfried Zaha est devenu l'un des joueurs les mieux cotés du Royaume. A 30 ans, il a conservé un niveau correct en témoigne son total de 7 buts en Premier League cette saison. Mais, il est sans doute temps pour lui d'aller voir ailleurs. Il arrive en fin de contrat chez les Eagles et tarde sérieusement à prolonger son bail. Il faut dire que les offres de transfert ne sont pas rares, notamment en Angleterre où il a souvent été l'un des joueurs les plus demandés ces dernières années.

Zaha à l'OM, la Ligue des champions fait la différence

Son nom a aussi été murmuré au PSG et à l'OM. Si l'intérêt des Parisiens pour lui reste flou, Zaha est bien une cible de Pablo Longoria sur la Canebière. Une piste qui tente bien le joueur ivoirien selon le média 90min. Le classement de l'OM en Ligue 1 n'y est pas étranger. A 30 ans, Zaha n'a jamais joué la Ligue des champions et rêve de le faire avant la fin de sa carrière. Une possibilité réelle à Marseille, le club phocéen étant deuxième à six journées de la fin.

🔴 L’OM est bien intéressé par Wilfried Zaha 🇨🇮. Pablo Longoria aimerait attirer un joueur de couloir et le profil de l’Ivoirien le séduit. (RMC)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/lSnhrbdaM4 — MercatOM (@Mercat_OM) April 27, 2023

Zaha est tout disposé à venir libre à Marseille cet été, de quoi ravir Pablo Longoria. L'OM offre un projet intéressant, peut-être le plus séduisant à l'heure actuelle puisque les formations de Premier League n'ont plus la même attention à son égard que lors des derniers mercatos. Toutefois, attention pour l'OM à Crystal Palace qui n'a pas dit son dernier mot pour le prolonger. « Avec mon intérêt pour le club et mon admiration pour Wilf, j'aimerais qu'il reste. J'espère, du point de vue du club, qu'il accepte l'offre sur la table et décide que son avenir est ici », indiquait récemment l'entraîneur des Eagles Roy Hodgson. Mais, le concurrent le plus sérieux sur le plan financier sera le club saoudien d'Al-Ittihad, lequel offre un vrai pont d'or pour sa venue. La C1 plus fort que tout pour Zaha ? L'OM sera rapidement fixé dans ce dossier.