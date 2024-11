Wesley Fofana à l’OM, un coup de fil a tout fait capoter

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

De retour après une grave blessure à un genou, Wesley Fofana s’est interrogé sur son avenir cet été. Le défenseur central de Chelsea a envisagé un départ à l’Olympique de Marseille suite à l’approche du conseiller sportif Medhi Benatia. Mais le manager des Blues Enzo Maresca s’est interposé.

La rumeur pouvait paraître folle. Et pourtant, l’Olympique de Marseille a bien tenté sa chance avec Wesley Fofana cet été. Le club dirigé par Pablo Longoria ne s’interdit pas d’approcher des joueurs confirmés comme Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg ou Adrien Rabiot, tous convaincus par le projet olympien. Le défenseur central de Chelsea a lui aussi envisagé de répondre favorablement aux avances du conseiller sportif Medhi Benatia.

"C'est sûr qu'il y a l'OM dans une partie de mon coeur... On verra bien !"



Mais le natif de Marseille, qui revenait après une grave blessure à un genou, a été rassuré par une discussion avec son entraîneur Enzo Maresca. « On a eu un appel de monsieur Benatia, a confirmé Wesley Fofana à Téléfoot. Et c'est sûr que ça fait "boum boum" dans mon coeur ! Parce que je revenais de blessure, je ne savais pas si j'allais faire partie du projet du club. Mais j'ai eu une discussion avec le coach. Il m'a dit qu'il comptait sur moi cette année. Donc j'ai dit que j'étais très heureux, que j'étais à 100% avec Chelsea. Mais après voilà, c'est sûr qu'il y a l'OM dans une partie de mon coeur. On verra bien ! » Une manière de laisser la porte ouverte dans les prochaines années.

Maresca grand fan de Fofana

En attendant, l’ancien Stéphanois a bien les faveurs d’Enzo Maresca qui l’encensait encore après la victoire contre Newcastle (2-1) dimanche dernier. « Il a eu un mauvais moment en première période, très mauvais même, mais c'est un guerrier, appréciait l’Italien. Il jouait malgré la douleur. Je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup Wesley car ce n'est pas facile de jouer après un an d'absence, de revenir et d'être un guerrier comme il l'est. Maintenant, il se bat aussi contre la douleur. Après une telle blessure, tu vas probablement ressentir de la douleur pour le reste de ta carrière, malheureusement c'est comme ça. Mais il a bien fini ce match et a l'air d'aller bien. C'est le plus important. » Rappelons que Chelsea l’avait recruté pour 82 millions d’euros en 2022.