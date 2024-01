Walace, la piste surprise de Longoria pour sauver l'OM

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

À la recherche d'un milieu de terrain pour améliorer son entrejeu, l'Olympique de Marseille vise un joueur brésilien si le transfert de Lucien Agoumé n'aboutit pas dans les prochains jours.

Sixième de la Ligue 1 et encore qualifié en Coupe d'Europe, Marseille a de quoi vivre une seconde partie de saison excitante. Toutefois, cela passe par un recrutement important cet hiver car le club de la cité phocéenne a plusieurs secteurs à améliorer, notamment au milieu de terrain où la blessure de Valentin Rongier laisse un gros vide. Ainsi, la piste la plus sérieuse pour remplacer le capitaine de l'OM mène pour le moment à Lucien Agoumé. Le joueur de l'Inter Milan a enchaîné plusieurs prêts ces dernières saisons et ne rentre pas dans les plans de Simone Inzaghi en Italie. Néanmoins, si ce transfert ne fonctionne pas, l'OM pourrait se rabattre sur Walace à en croire les renseignements du journaliste Ekrem Konur.

L'OM vise une valeur sûre de la Serie A pour remplacer Rongier

💣💥| 🇧🇷 | Marseille could make a move for Udinese's 28-year-old Brazilian player Walace if the transfer of 21-year-old French player Lucien Agoumé fails. 🔵#OM pic.twitter.com/X8FIp7vaLh — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 4, 2024

Formé à Grêmio, le milieu de terrain à vocation défensive s'est ensuite exilé en Allemagne avec deux expériences plutôt mitigées, d'abord à Hambourg plus à Hanovre. Depuis 2019, Walace s'est imposé comme l'un des joueurs les plus réguliers de l'Udinese. Le joueur de 28 ans est désormais le capitaine des Friulani et a pris une autre dimension en Serie A. L'OM s'intéresse à lui depuis plusieurs mois et pourrait enfin passer à l'offensive. L'international brésilien (5 sélections) pourrait de son côté être tenté par un nouveau challenge et découvrir une compétition européenne, lui qui est habitué au ventre mou avec l'Udinese en Italie. Néanmoins, le journaliste turc explique bien que Lucien Agoumé est la priorité de l'OM et que Walace ne sera considéré comme potentiel cible que si le Français ne parvient pas à se mettre d'accord avec les Marseillais.