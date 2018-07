OM : L'OM est prévenu, Giroud vaut plus cher que Balotelli

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Malgré son manque d’efficacité lors du Mondial avec les Bleus, Olivier Giroud intéresse toujours l’Olympique de Marseille au mercato.

Et pour cause, son profil fait l’unanimité en interne. Mais une deuxième étoile, ça se paye. Et selon L’Equipe, Marseille devra payer s'acquitter de la somme de 15ME pour s’attacher les services de l’attaquant de Chelsea, en fin de contrat dans un an avec les Blues. Une indemnité de transfert plus importante que pour Mario Balotelli, donc. Mais un salaire moins imposant…

« Concernant ses émoluments, jouant en Premier League depuis six ans maintenant, il évolue dans les mêmes sphères que les joueurs marseillais les mieux payés, à savoir Dimitri Payet et Luiz Gustavo, soit 500.000 euros bruts mensuels » peut-on lire dans L'Equipe. Un salaire qui se situe donc à environ 6ME par an. Moins que l’offre marseillaise pour Mario Balotelli puisque Jacques-Henri Eyraud a proposé un contrat de 2 ou 3 ans avec un salaire de 7ME par an au buteur de 27 ans. Reste à savoir quel joueur réunit le plus de garanties, et quel dossier est le moins risqué pour l’OM…