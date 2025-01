Wahi pénalisé à l'OM, le coupable est Anglais

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

A l'OM, les places sont chères et certaines recrues estivales manquent de temps de jeu. C'est le cas d'Elye Wahi, qui veut néanmoins s'accrocher pour tenter de s'imposer sous les ordres de Roberto De Zerbi.

L'OM a de grands objectifs cette saison avec Roberto De Zerbi. L'Italien ne compte pas faire de cadeaux à ses joueurs. Pour lui, seuls les plus méritants joueront, peu importe les statuts. L'été dernier, les Phocéens avaient misé une petite somme sur Elye Wahi. L'OM voulait l'apport d'un attaquant plein d'avenir et fiable au plus haut niveau. Mais voilà, signer dans un club comme l'Olympique de Marseille n'est pas toujours facile à assumer. L'ancien de Montpellier a peu à peu perdu sa place, surtout que Neal Maupay est une belle plus-value au secteur offensif phocéen. Mais pour certains observateurs, les efforts de Wahi méritent d'être soulignés, d'autant qu'il évolue avec certains joueurs qui ne facilitent pas son épanouissement. Ce n'est pas Manuel Amoros qui dira le contraire...

Wahi, une explication est trouvée ?

Lors de quelques mots échangés avec La Provence, l'ancien de l'OM a en effet pointé du doigt... Mason Greenwood au moment de parler des difficultés d'Elye Wahi : « Il a eu des occasions de marquer et il les a ratées, donc forcément ça travaille sur le plan mental. Ce n'est jamais facile, non plus, pour un attaquant de jouer dans une équipe comme ça. Notamment au côté de Greenwood, qui n'est pas un centreur ». Pas évident au regard des statistiques. Sans l'Anglais, l'international Espoirs français n'a pas trouvé le chemin des filets. Avec l'ancien de Manchester United, il a néanmoins planté 3 buts. Greenwood a même aidé Wahi à reprendre confiance en effectuant une passe décisive le week-end dernier, alors qu'il aurait pu sans doute rejoindre Jonathan David au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1. Dans les prochains jours, l'OM va enchaîner deux rencontres relevées. L'une en Ligue 1 à Rennes samedi puis la seconde avec la réception de Lille en 16es de finale de la Coupe de France. Une belle occasion pour Wahi de prouver sa valeur.