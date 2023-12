Vitinha vendu cet hiver, l'OM ne peut plus attendre

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Le mercato hivernal promet d'être agité à l'OM. Les Phocéens doivent recruter mais avec Longoria cela s'accompagnera de ventes. Vitinha, décevant depuis son arrivée il y a un an, est menacé. Sportivement, c'est malheureusement la seule issue pour lui.

Dépenser beaucoup d'argent n'a finalement pas offert son « grantatakan » à l'OM. En janvier 2023, le club phocéen a réalisé le transfert le plus cher de son histoire en allant chercher Vitinha à Braga. Cela a coûté 32 millions d'euros bonus compris à l'OM. Depuis, tout le monde au club est bien obligé de se dire qu'il y a eu tromperie sur la marchandise. En 39 matchs avec Marseille, Vitinha n'a marqué que 6 buts. Surtout, il a affiché des lacunes techniques trop importantes pour un club qui vise la Ligue des champions. Après 6 premiers mois d'adaptation, ce début de saison devait le lancer mais ce ne fut pas vraiment le cas. A l'OM, on n'a quasiment abandonné l'idée de voir Vitinha prendre son envol.

Vitinha en vente, l'OM veut du cash

L'Equipe l'a confirmé dans un article où il est dit que Pablo Longoria envisageait de vendre Vitinha cet hiver. L'OM doit financer son mercato hivernal et Vitinha n'a pas un niveau suffisant pour être indispensable en 2024. Un an après son arrivée, ce serait une volte-face rapide et brutale au détriment de l'attaquant portugais. Le journaliste Guillaume Dacquet comprend l'attitude de l'OM. S'il note le bon état d'esprit de Vitinha, il ne peut ignorer le niveau beaucoup trop faible de l'attaquant marseillais. Pour son bien et celui du club, un départ est inéluctable désormais.

« Vitinha a été humainement exceptionnel à l’OM. Beaucoup auraient fait transparaître une certaine forme de négativité mais lui a toujours gardé le sourire et est resté déterminé. Malheureusement ça ne suffit pas et 1 an après son arrivée, je n’ai plus beaucoup d’espoir de le voir devenir le 9 incontournable de l’OM pour ces prochaines années (ce qu’on était en droit d’attendre d’un attaquant recruté 27M). Pourtant je l’aime beaucoup et je l’ai toujours défendu, mais les limites sont là et à l’heure actuelle c’est dans le profil et les qualités pures que ça coince, pas la motivation. Terriblement frustrant quand on sait qu’il a été capable, par moments, de bonnes choses », a t-il regretté sur X. Un constat amer mais, à l'OM plus que dans d'autres clubs, un an c'est déjà trop long pour s'imposer.