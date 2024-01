Vitinha prêté six mois à Braga, l'OM n'a plus le choix

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Vitinha a passé une mauvaise soirée en ratant occasion sur occasion, notamment un but tout fait à la dernière minute. Le Portugais est au plus mal en terme de confiance et Kévin Diaz ne voit qu'une solution pour lui et pour l'OM : un retour à Braga.

Un an après son arrivée à l'OM, Vitinha a sans doute touché le fond samedi soir contre Monaco. L'attaquant portugais recruté pour plus de 30 millions d'euros a été affreusement maladroit devant les buts. Il n'a pas marqué malgré de nombreuses situations à exploiter. Pire que cela, il a vraiment raté des buts tout faits. L'action majeure est survenue pendant les arrêts de jeu quand Vitinha pouvait offrir le succès 3-2 à l'OM. Seul devant le but, il a hérité d'un bon centre de Veretout mais il a repris le ballon du tibia pour le remettre en direction du gardien monégasque Kohn. Conscient de son raté et de sa mauvaise soirée, Vitinha est rapidement sorti du terrain au coup de sifflet final.

Vitinha ne retrouvera la confiance qu'à Braga

Le regard du Portugais en disait long sur sa détresse personnelle à l'OM. Désormais, les Phocéens sont dans une situation difficile : ils doivent relancer un buteur plus triste et fébrile que jamais. Un transfert est peu évident car il ne sera pas aisé de trouver des clubs intéressés dans les prochains jours. Kévin Diaz a donné une piste de réflexion aux dirigeants marseillais. Pour le consultant RMC, Vitinha peut retrouver un niveau décent mais certainement pas à l'OM et dans l'immédiat. Donc, pourquoi ne pas prêter Vitinha dans son club formateur, Braga ?

Les notes de Marseille-Monaco



En infériorité numérique presque toute la rencontre, Monaco est allé chercher le match nul à Marseille grâce notamment à Wissam Ben Yedder. Vitinha a, lui, raté la balle de match au terme d'une rencontre contrastée. https://t.co/jCISKIElsC #OMASM pic.twitter.com/K5SWTCzRTJ — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 27, 2024

« Je pense que aujourd’hui mentalement il est très bas. Des supporters vont appeler pour dire que c’est une chèvre, qu’il est pas bon. J’ai vu passer dans le tchat qu’il ne peut pas mieux faire. Je pense en effet que là, à court terme, ça va être difficile pour lui de mieux faire parce que tout ce qu’il fait malheureusement ça ne passe pas. A part lui conseiller d’être prêté 6 mois à Braga pour se requinquer et marquer des buts en Liga portugaise, je vois pas ce que l’OM peut en tirer. Ça va être très très compliqué quand un joueur est si profondément atteint, sportivement et dans la tête », a t-il froidement analysé dans l'After Foot. Toutefois, difficile de dire qu'un retour à Braga ferait de Vitinha un goléador. En effet, au Portugal, Vitinha n'a jamais dépassé les 7 buts en championnat sur une saison. Dans ces conditions, la marche OM sera toujours trop élevée pour l'attaquant portugais.