Vitinha pour 32 ME, le nouveau McCourt régale l'OM !

Par Corentin Facy

Mardi soir, Vitinha est devenu la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM. Une opération validée par le propriétaire du club, Frank McCourt.

Après avoir essuyé le refus catégorique de Terem Moffi la semaine dernière, l’Olympique de Marseille a trouvé son attaquant dans la dernière ligne droite du mercato hivernal. Vitinha, 22 ans, recruté en provenance de Braga, est le nouveau buteur de l’OM. Et pour recruter ce grand espoir du football portugais, Pablo Longoria a mis le paquet puisque le président marseillais a dépensé la coquette somme de 32 millions d’euros afin de battre la concurrence anglaise incarnée par Southampton ou encore Aston Villa et Brighton. Un tel transfert aurait pu faire tiquer le propriétaire du club, Frank McCourt. Mais selon La Provence, ce ne fut pas le cas. Au contraire, l’homme d’affaires américain a très vite validé cette opération et a laissé les mains libres à Pablo Longoria, ce qui a permis au dirigeant espagnol de réaliser une véritable prouesse en bouclant le dossier Vitinha.

Frank McCourt a ouvert les vannes cet hiver

Lors de ce mercato hivernal, Frank McCourt s’est montré très généreux et a fait preuve d’une ambition décuplée pour les mois et les années à venir en dépensant 32 millions d’euros pour Vitinha mais également 10 millions d’euros pour Ruslan Malinovskyi et 8 millions d’euros hors bonus pour Azzedine Ounahi. McCourt n’en reste pas moins un businessman et s’il lâche de telles sommes, c’est aussi parce qu’il sait qu’avec Pablo Longoria aux manettes, il a de bonnes chances de rentrer dans ses frais. La preuve avec Gerson, vendu 20 millions d’euros cet hiver ou encore avec Luis Suarez, prêté avec une option d’achat quasiment obligatoire à 9 millions d’euros et enfin avec Bamba Dieng, qui a rejoint Lorient pour une somme similaire. Pour en revenir à Vitinha, les conditions de paiement ont également rendu ce deal possible et acceptable pour Frank McCourt puisque les 32 millions d’euros à payer seront étalés sur les quatre ans et demi de contrat du joueur, lequel touchera par ailleurs un salaire acceptable et bien loin des gros salaires de joueurs confirmés tels que Kevin Strootman ou Dimitri Payet par le passé, selon L’Equipe. Autant dire que cette pioche a tout l’air d’être excellente et ce sera à Vitinha, auteur de 13 buts avec Braga depuis le début de la saison, de le confirmer.