Vitinha officialise son départ de l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Joueur le plus cher de l'histoire de l'Olympique de Marseille, Vitinha a rejoint l'Italie mardi et l'attaquant portugais a confirmé son départ de l'OM, au moins provisoirement.

L'OM et le Genoa n'ont pas encore officialisé le prêt de Vitinha, mais le joueur recruté l'hiver dernier pour 32 millions d'euros à Braga a pris les devants. Arrivé mardi soir à Gênes, l'attaquant de 23 ans a utilisé les réseaux sociaux pour envoyer un message aux supporters de l'Olympique de Marseille. « Aujourd’hui marque un nouveau chapitre dans ma vie. J’emmène avec moi l’apprentissage, l’expérience et les souvenirs de mon temps passé à Marseille. Je suis reconnaissant du soutien reçu par le club et les supporters. Merci Marseille, à plus tard ! Allez l’OM », écrit Vitinha, qui visiblement pense pouvoir revenir un jour ou l'autre dans la cité phocéenne.

Du côté de Pablo Longoria, on ne sera cependant pas opposé à ce que le club de Serie A lève l'option d'achat, non obligatoire, de 25ME mise dans le contrat de prêt de Vitinha. Un an après avoir rejoint l'OM, nombreux sont ceux qui considèrent que ce dernier restera un bug historique dans la longue histoire de l'Olympique de Marseille, son raté à l'ultime seconde dimanche contre Monaco résumant son passage en Ligue 1.