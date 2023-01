Vitinha dit oui à l'OM, Marseille tient son attaquant !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM espère toujours signer un attaquant dans la dernière ligne droite du mercato et a fait de Vitinha (Braga) sa cible prioritaire.

Depuis plusieurs jours, Pablo Longoria est très actif sur le marché des transferts. Ce week-end, l’Olympique de Marseille a officialisé le transfert d’Azzedine Ounahi en provenance d’Angers pour moins de 10 millions d’euros. Le mercato hivernal de l’OM a déjà fière allure avec l’international marocain, mais également avec Ruslan Malinovskyi, recruté il y a deux semaines à l’Atalanta Bergame. Marseille ne veut pas s’arrêter là, car Pablo Longoria cherche activement un buteur pour compenser le départ de Bamba Dieng à Lorient. La piste Terem Moffi est enterrée, et le président de l’OM s’est tourné vers un autre dossier devenu prioritaire au fil des heures, celui menant au buteur de Braga, Vitinha. Déjà auteur de 13 buts et 5 passes décisives depuis le début de la saison au Portugal, l’avant-centre portugais de 22 ans va faire l’objet d’une offre supérieure à 20 millions d’euros selon les derniers échos.

Vitinha dit oui à l'OM

Pour l’instant, peu d’éléments ont néanmoins filtré au sujet de la position du joueur. A en croire le compte Twitter spécialisé @EspoirsduFoot, il ne devrait pas y avoir d’obstacle majeur à la signature de Vitinha à l’OM, car le joueur a d’ores et déjà fait savoir aux dirigeants de Braga qu’il souhaitait rejoindre Marseille. « Je suis allé aux nouvelles pour Vitinha à l'OM. Il n'était pas dans l'optique de quitter Braga qui joue le titre, dès cet hiver. Mais vu les conditions proposées par l'OM il a infléchi sa position. Et a même demandé aux dirigeants d'accepter une offre sous la clause de 30 millions d’euros. Pour lui, ce serait un véritable crève cœur de quitter Braga en milieu de saison. Mais il ne faut pas oublier qu'il a déjà presque 23 ans, car il a véritablement débuté en pro que la saison dernière et que l'approche marseillaise est sérieuse et lucrative pour lui et le club » détaille le compte au sujet d’un potentiel transfert de Vitinha à l’Olympique de Marseille.

Et quant à savoir si QSI est susceptible de bloquer le deal, alors qu’il détient 20 % de Braga, il n’en est pas question en dépit de la concurrence sportive entre le PSG et l’OM. « Dernière chose, car la question risque d'être posée. QSI est entré dans le capital de Braga, mais a priori ce n'est pas un obstacle pour une cession de Vitinha à l'OM. Je ne donne pas souvent des infos mercato car c'est casse gueule, mais comme je reçois plein de mentions… QSI n'est pas propriétaire du SC Braga, mais est entré dans l'actionnariat en octobre 2022 à hauteur de 21,67 %. Nasser Al-Khelaifi en tant que patron de QSI a son mot à dire dans une éventuelle cession de Vitinha à l'OM mais n'est pas forcément contre » détaille le compte Twitter, pour qui tous les feux sont donc au vert pour le transfert fracassant du buteur portugais Vitinha à Marseille. Un attaquant qui semble avoir le profil recherché par Pablo Longoria et par Igor Tudor, et qui pourrait donc permettre à Alexis Sanchez de jouer à son poste préférentiel, à savoir derrière l’avant-centre plutôt que d’évoluer en pointe.