Vitinha « ‍l’arnaque ‍», Aubameyang « ‍le clone ‍», Mohammed Henni détruit tout

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Titulaire pour la deuxième fois de suite, Vitinha n’a pas brillé lors de la défaite de l’OM sur la pelouse de Lens dimanche soir (1-0).

Maladroit contre l’AEK Athènes jeudi soir en Europa League, Vitinha avait une deuxième chance de briller dimanche sur la pelouse de Lens. Profitant de l’absence de Pierre-Emerick Aubameyang, l’international espoirs portugais a eu sa chance, il ne l’a pas saisie. C’est le moins que l’on puisse dire après les deux matchs de la semaine. Dimanche soir à Bollaert, l'attaquant de l'Olympique de Marseille a été inexistant et bien trop brouillon techniquement les rares fois où il a été trouvé par ses coéquipiers. Un an après son transfert en provenance de Braga pour 32 millions d’euros, le transfert le plus cher de l’histoire de l’OM, de gros doutes sont émis sur les qualités de Vitinha et sur sa capacité à s’imposer un jour comme l’avant-centre du club marseillais. Une chose est certaine, « Viti » a perdu un potentiel avocat en la personne de Mohammed Henni. Dans sa vidéo d’après-match publié sur YouTube après la défaite contre Lens, l’influenceur marseillais a démoli l’attaquant portugais, qu’il ne porte plus du tout dans son cœur.

« Vitinha tu es nul… Les passes, tu es nul. Les contrôles, tu es nul. Les frappes, tu es nul… Tu es le pire attaquant de l’histoire de l’attaque. Je n’ai jamais vu un joueur aussi nul. En attaque, tu mets Redouane Bougheraba c’est encore mieux. Je préfère qu’on joue avec Mbemba en pointe plutôt qu’avec Vitinha. 32 millions d’euros pour ce joueur, il ne vaut même pas 32 euros. Maintenant je comprends pourquoi les anciens coachs mettaient Vitinha remplaçant. La supercherie a été démasquée, on a vu son vrai niveau » a pesté Mohammed Henni avant de conclure au sujet de l’attaquant de l’OM et de son principal concurrent, Pierre-Emerick Aubameyang.

Mohammed Henni craque sur Vitinha et tacle Aubameyang

« Vitinha il faut le virer, on s’est fait arnaquer avec lui. Rends nous l’argent ! Bakambu était plus fort que lui les gars, c’est la vérité. Et ton remplaçant Aubameyang c’est encore pire, c’est son jumeau qu’ils nous envoyé, c’est un clone, ce n’est pas le vrai celui que l’on a il est trop nul » a lancé l’insider marseillais, totalement désespéré par la prestation des attaquants de l’OM. Sur le match de dimanche contre Lens, il serait d’ailleurs injuste de se focaliser sur ces deux joueurs car c’est l’ensemble du secteur offensif de l’OM qui a été défaillant. Amine Harit, Joaquin Correa, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye sont à mettre dans le même panier. Problème, tous ces joueurs ont été recrutés par Pablo Longoria, qui se retrouve aujourd’hui en première ligne face aux critiques.