Vitinha à l’OM, Longoria croit au miracle du mercato

Par Guillaume Conte

L'argent ne fait pas tout dans le football. C'est ce que se dit Pablo Longoria pour essayer de faire venir Vitinha, pour qui l'OM est loin d'avoir la meilleure offre.

Désireux de faire venir un avant-centre lors de ces dernières heures du mercato, Pablo Longoria travaille d’arrache pied pour compléter l’effectif d’Igor Tudor en ajoutant un dernier joueur. Une façon de compenser le départ de Bamba Dieng, ainsi que celui de Luis Suarez, et d’aider Alexis Sanchez qui n’a jamais été un vrai « 9 ». Parmi les pistes étudiées, se trouve Vitinha, sur lequel l’OM a mis le paquet depuis dimanche soir avec une offre à 20 millions d’euros. C’est 10 millions d’euros de moins que sa clause libératoire fixée par Braga, mais cela reste une belle offre pour un joueur qui n’a pour le moment brillé qu’en championnat portugais. Néanmoins, la mission s’est subitement compliquée ce lundi puisque Southampton a mis les 30 ME de la clause libératoire, forçant la formation portugaise à ouvrir grand la porte au club de Premier League. Et ce mardi, c’est désormais Brighton qui a effectué la même proposition, signe que Braga va essayer de convaincre son joueur de changer de destination, alors que la perspective de jouer à l’OM lui plaisait beaucoup.

L'OM est trop court de 10 ME

C’est justement cette donnée qui permettait à Pablo Longoria de croire encore qu’un deal pouvait être effectué. En effet, Vitinha souhaite rejoindre l’OM en raison d’un discours fédérateur et convaincant du dirigeant du club provençal. Le président espagnol de la formation marseillaise est même persuadé que le choix final peut lui être encore favorable, malgré une offre de 10 millions d’euros inférieure aux concurrents anglais. Un doux rêve en ces temps de mercato, car même si la préférence de Vitinha peut en effet se tourner vers l’OM, son club va le pousser vers la Premier League si les propositions en or continuent de tomber. En tout cas, Pablo Longoria n’est pas totalement naïf puisque si l’espoir est toujours là de signer le joueur portugais, il travaille bien évidemment sur d’autres pistes pour essayer de boucler une opération offensive d’ici ce mardi soir.