Virez-moi, Marcelino supplie l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Déterminé à sortir de la situation explosive de l'Olympique de Marseille, Marcelino n'a pas prévu d'accompagner la délégation du club à Amsterdam pour le match de jeudi. Si Pablo Longoria hésite, l'entraineur espagnol ne veut pas du tout continuer à entrainer Marseille.

Les suiveurs de l’Olympique de Marseille pensaient bien avoir tout connu ces dernières années. La démission de Marcelo Bielsa au soir de la 1ère journée, restera dans les annales du club. Les départs non prévus de Jorge Sampaoli et Igor Tudor ont aussi surpris. Mais que dire de cette semaine qui se déroule sans savoir si l’OM a un président, ou même un entraineur ? C’est pourtant bien ce qu’il se passe actuellement dans le club provençal. Tout a explosé après une réunion houleuse entre les supporters et la direction, où cette dernière s’est fait houspiller pendant plusieurs dizaines de minutes sans pouvoir répondre. Une scène qui a choqué Pablo Longoria et ses collègues, qui voulaient démissionner lundi soir, et sont toujours dans cet état d’esprit malgré une tentative vaine de Frank McCourt de calmer les choses.

🚨 Rien n’est acté côté OM, mais selon nos échos, Marcelino se montre extrêmement ferme et souhaite partir et Pablo Longoria, qui avait décidé de rester hier (et l’a même annoncé ce matin) est désormais TRÈS ouvert à l’idée d’un départ.



Décision définitive IMMINENTE. ⏳ pic.twitter.com/FQ6llD2tqp — SPORTS ZONE (@SportsZone__) September 19, 2023

L’OM et son propriétaire ont réussi à calmer le jeu en évitant une démission massive, mais le communiqué publié ce mardi soir ne trompe personne. Pablo Longoria ne se voit pas continuer dans ces conditions. Et c’est encore plus le cas de Marcelino. Comme expliqué par le journaliste Andrés Onrubia Ramos, qui suit l’actualité de l’OM pour Eurosport Espagne notamment, l’entraineur n’imagine pas une seconde reprendre les commandes de l’équipe, et ne prévoit pas de se rendre ce mercredi à Amsterdam pour diriger Marseille face à l’Ajax Amsterdam, dont le match aura lieu jeudi. Totalement solidaire avec Pablo Longoria, il estime ne plus rien avoir à faire dans un club qui menace ses dirigeants et ne compte pas revenir à son poste. Il a émis le souhait de discuter des modalités de son départ, mais entend surtout faire entendre qu’il ne continuera pas à s’asseoir sur le banc avec le survêtement de l’OM.

Papin sur le banc face à l'Ajax, c'est bien parti

Pour le moment, le club provençal est resté totalement muet sur ce sujet pourtant important. Mais ô combien délicat. Cela devrait toutefois être rapidement tranché car on imagine mal les joueurs marseillais faire le déplacement à Amsterdam sans leur entraineur, alors que ce dernier n’est toujours pas parti. Jean-Pierre Papin est toujours pressenti pour s’occuper de l’équipe, même si ce sera un véritable cadeau empoisonné pour JPP d’affronter l’Ajax dans ces conditions. Surtout avec la présence attendue de 2000 fans de l’OM aux Pays-Bas. En tout cas, selon RMC, si Pablo Longoria semble hésiter sur la suite à donner, ce n’est pas le cas d’un Marcelino qui n’attend qu’une chose, c’est que Marseille accepte son envie de partir et qu’il mette fin à son passage dans ce qu’il considère comme un club impossible à gérer dans ces conditions.