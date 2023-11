Amine Harit vendu au mercato hivernal, alerte rouge à l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Rare satisfaction de l’OM en ce début de saison, Amine Harit figure sur les tablettes de Naples dans l’optique du mercato hivernal.

Le début de saison a été chaotique à l’Olympique de Marseille et le moins que l’on puisse dire, c’est que les satisfactions sont très rares pour les supporters du club phocéen. Au rayon des bonnes surprises, on notera toutefois le retour à un très bon niveau d’Amine Harit après sa grave blessure au genou au mois de décembre et qui avait privé l’international marocain de la Coupe du monde au Qatar. De retour à un très bon niveau, Amine Harit est un titulaire indiscutable dans l’esprit de Gennaro Gattuso, qui l’utilise parfois sur un côté mais plus souvent dans un poste de meneur de jeu axial derrière l’avant-centre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amine Harit (@amineharit)

Les bonnes performances de l’ancien joueur du FC Nantes ne sont pas passées inaperçues en Europe puisque selon les informations du compte insider La Minute OM, très bien informé sur le mercato phocéen depuis quelques mois, Naples a manifesté un réel intérêt pour le Lion de l’Atlas. L’objectif du champion d’Italie en titre n’est pas seulement de prendre la température dans l’optique d’un potentiel transfert dans six mois mais bien de recruter Amine Harit dès le mois de janvier et cela malgré sa participation à la CAN dans un mois.

Naples devra envoyer du lourd pour arracher Harit de l'OM

Une nouvelle de nature à inquiéter les supporters olympiens, surtout quand on connait la fâcheuse tendance de Pablo Longoria à chambouler son effectif dès qu’il en a l’opportunité. En ce qui concerne Amine Harit, nul doute que Gennaro Gattuso fera tout ce qui est en son pouvoir pour le conserver mais tout dépendra sans doute du montant de l’offre napolitaine alors que pour l’heure, aucun chiffre n’a filtré sur ce dossier. Ni sur le montant de l’éventuelle offre de Naples, ni sur les exigences de Pablo Longoria. Une chose est sûre, il faudra un très gros chèque pour convaincre l’OM de lâcher l’un de ses très bons titulaires.