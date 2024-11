Viré par l’OM, cet attaquant déballe tout sur Longoria

Dans : OM.

Absent des plans du coach Igor Tudor, Cédric Bakambu avait quitté l’Olympique de Marseille en septembre 2022 après la rupture de son contrat à l’amiable. L’attaquant congolais reste néanmoins satisfait de son bref passage et de sa rencontre avec le président Pablo Longoria.

Sous le maillot de l’Olympique de Marseille, on ne peut pas dire que Cédric Bakambu ait marqué les esprits. L’attaquant arrivé libre en janvier 2022 ne s’est jamais vraiment imposé avec l’entraîneur Jorge Sampaoli. Et sa situation ne s’était pas arrangée avec la nomination d’Igor Tudor. Le coach croate ne l’avait même pas inscrit sur la liste des joueurs autorisés à jouer la Ligue des Champions. Huit mois après sa signature, l’international congolais avait donc accepté la résiliation de son contrat, sans rancune envers le club phocéen.

« Non, je ne suis pas revanchard même si j'aurais aimé poursuivre l'aventure car je serais monté en régime lors de la deuxième saison, a confié l’attaquant du Betis Séville à Eurosport. J'ai vécu de belles émotions à l'OM : on a joué une demi-finale de C4 (contre le Feyenoord Rotterdam), on a terminé deuxièmes de L1 et j'ai mis quelques buts (4 et 2 passes décisives). Je ne suis pas parti en mauvais termes avec l'OM. Je n'ai que des bons souvenirs. Pour moi, mon passage à Marseille n'a pas été catastrophique. Je remercie le club de m'avoir donné cette opportunité. » Ravi de son bref passage, l’ancien Sochalien a également apprécié sa rencontre avec le président Pablo Longoria.

Bakambu admire Longoria

« J'en garde de bons souvenirs. Il est proche de ses joueurs. Il est énormément impliqué que ce soit avec les dirigeants, les joueurs ou les supporters. Il fait les trucs à fond et était souvent présent aux entraînements à la Commanderie ou en matchs. C'est un passionné. Il ne calcule pas. Avant que je signe à l'OM, il est venu personnellement en bas de chez moi à Paris. J'étais surpris de le voir, je pensais rencontrer un directeur sportif. Quand tu rencontres directement le président, ça fait pencher la balance de son côté. Même le jour de ma signature à Marseille, mes parents voulaient faire une photo avec lui au stade. Je l'ai appelé et il s'est déplacé exprès en voiture. Je ne pourrai jamais parler de Pablo Longoria en mal », a témoigné Cédric Bakambu avec reconnaissance.