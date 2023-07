Vente terminée, l’OM bat un nouveau record

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Pas du tout refroidis par la saison dernière, les supporters de l’Olympique de Marseille répondront présents lors du prochain exercice. Le club phocéen a en effet vendu plus de 48 000 abonnements avant la reprise des compétitions. Un record historique pour le pensionnaire du Vélodrome.

Comme tous les amateurs de football, les supporters de l’Olympique de Marseille ont hâte d’assister à la reprise des compétitions. Il faut dire que le club dirigé par Pablo Longoria leur donne des raisons de se montrer optimistes. Le président marseillais et son directeur du football Javier Ribalta réalisent un recrutement de qualité avec les signatures de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr. De quoi envisager un effectif suffisamment armé pour atteindre les objectifs fixés.

Record battu pour la 2e année consécutive

Du coup, les fidèles du Vélodrome sont plein d’enthousiasme et prévoient d’envahir le stade. L’Olympique de Marseille a en effet annoncé un record avec la fin de la vente des abonnements, tous achetés alors que la saison ne débutera que dans deux semaines. « L'Odyssée est complète, a annoncé le club sur son site officiel. L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer que la campagne d’abonnements 23/24 est désormais complète. Tous les abonnements disponibles ont trouvé preneur avant le coup d’envoi des matchs officiels à l’Orange Vélodrome. »

« Avec 3 000 abonnements supplémentaires par rapport à la saison dernière, vous êtes désormais plus de 48 000 abonnés à participer à l’aventure de cette nouvelle saison 23/24, a annoncé la direction olympienne. L’OM est fier de pouvoir s’appuyer sur votre passion et votre soutien tout au long de la saison et remercie l’ensemble de ses supporters pour leur fidélité. » Preuve que les supporters marseillais n'ont rien perdu de leur ferveur alors que leur équipe, troisième de Ligue 1, a rencontré pas mal de difficultés au Vélodrome la saison dernière.