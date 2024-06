Vente OM ‍: Zidane met le feu à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Invité de Mamadou Niang sur Canal+ Afrique, Zinedine Zidane a fait une déclaration qui n'a pas échappé aux supporters de l'Olympique de Marseille.

Les propos de Frank McCourt, lequel a nié la vente de l'OM, n'ont pas calmé ceux qui sont persuadés que le feu d'artifice saoudien aura lieu cet été. Et ces derniers de s'accrocher à la moindre petite phrase capable de confirmer qu'il se trame quelque chose dans les coulisses du club phocéen, même si depuis quatre ans, c'est le même cirque. Alors, quand Zinedine Zidane sort du silence et évoque l'Olympique de Marseille, forcément tout le monde tend l'oreille. Car le nom de Zizou a souvent été associé au club phocéen version Arabie Saoudite, le natif de la Castellane ayant même été présenté comme le possible futur manager de l'OM. Et samedi, en marge de la finale de la Ligue des champions, pour laquelle il avait été invité afin de présenter le trophée, Canal+ Afrique a dévoilé une interview de Zinedine Zidane réalisée par Mamadou Niang il y a quelques jours.

Zidane toujours proche de l'OM</2>

Une grande première pour moi, j’ai eu l’honneur d’interviewer Zizou pour ma rubrique « Mamad : Droit au cœur » qui sera diffusée dans J-1 émission de @cplussportafr à l’occasion du salon @Universefootoff qui aura lieu les 07 et 08 Juin à l’@ArenaAix #Zidane #4FootballAgency pic.twitter.com/VRo53KYxiT — Mamadou Niang (@mamadniang11) May 29, 2024

Dans l'émission intitulée J-1, Mamadou Niang, consultant de la version africaine de Canal+, Zinedine Zidane a reconnu que le Vélodrome et l'OM étaient encore dans son coeur et dans sa tête. « Le Vélodrome, même si j’ai joué une fois ou deux contre Marseille, c’était surtout avec l’équipe de France. Moi, Marseille, quand j’étais petit, je venais au stade. De 11 ans à 14 ans, je venais au stade avec mes copains, au Virage Nord, sous le panneau d’affichage. J’ai vu mes idoles jouer Enzo Francescoli, Karl-Heinz Förster, tous ces joueurs-là de fou qui sont passés à Marseille. J’étais supporters de Marseille, et je suis toujours supporter de Marseille », a lancé Zinedine Zidane, qui participera cette semaine à un salon sur les métiers du football organisé au Z5 d'Aix-en-Provence, le centre de sport qu'il a lancé avec sa famille. Tout cela va évidemment engendre encore une vague de rumeurs, même si Zizou s'est toujours bien gardé de lier son avenir à l'Arabie Saoudite, lui qui a été l'ambassadeur du Qatar lors du Mondial 2022.