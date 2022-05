Vente OM : Une officialisation imminente ?

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est au coeur de rumeurs de vente depuis quelques mois, et même quelques années maintenant. Thibaud Vezirian pense même que le deal est fait.

L'OM pourrait perdre gros en cette fin de saison. Les hommes de Jorge Sampaoli sont en danger pour le podium et ont été éliminés par Feyenoord en demi-finales de la Conference League. Le prochain mercato du club phocéen dépendra du classement final de l'OM en Ligue 1. A moins que Frank McCourt ne décide de vendre son affaire. Le propriétaire américain de l'OM est sujet à des rumeurs de vente depuis quelques mois maintenant. Selon certains, le deal est même fait. C'est en tout cas ce qu'annonce avec insistance le journaliste Thibaud Vezirian, qui de son côté est persuadé que McCourt a cédé le club à des fonds saoudiens depuis le 5 février 2021.

Thibaud Vezirian insiste, l'OM est vendu

Énormément de déception suite à cette élimination aux portes de la finale, mais il nous reste encore un très bel objectif à atteindre. On donnera tout jusqu’au bout 💪🏼

Merci à tous les supporters, vous avez été à la hauteur de l’événement, comme toujours 💥💙🤍@OM_Officiel pic.twitter.com/8bctxOkTEE — Valentin Rongier (@Valrongier28) May 6, 2022

Et alors que les rumeurs de vente s'estompaient un peu ces derniers temps, voilà qu'elles reviennent avec insistance en cette fin de saison. Ce vendredi sur son compte Twitter, Thibaud Vezirian a fait une apparition remarquée en publiant un post plutôt équivoque. « Tic tac, tic tac... "C'est avoir tort que d'avoir raison trop tôt" ? Non, non... », indiquait notamment l'ancien chroniqueur de La Chaine L'Equipe. Des mots qui font suite à une sortie déjà très commentée lors d'un live sur la chaîne YouTube OM Flash Newz, lors duquel il affirmait que la vente était bouclée sauf catastrophe : « Dans le monde des affaires, tout n'est pas écrit à l'avance. C'est jamais du 100%, c'est toujours 99,9% (...) C'est une question de rendre la chose publique. Une attaque nucléaire de Poutine, un attentat ou le Covid... Je ne peux pas dire "oui" à cause de ça parce que dans les affaires tout peut arriver ». Voilà encore de quoi mettre un peu plus la pression sur l'OM, qui va devoir lutter pour assurer sa place sur le podium. Cela commencera par un bon résultat à Lorient ce dimanche.