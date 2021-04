Vente OM : Une grande annonce prévue en mai ?

Dans : OM.

Pablo Longoria a profité de sa conférence de presse mercredi matin pour démentir les rumeurs d’une vente de l’OM par Frank McCourt.

Logiquement interrogé par les journalistes présents à l’Orange Vélodrome sur une potentielle vente du club, le président espagnol de 34 ans s’est montré très ferme. « Dans mes conversations avec Frank McCourt, on parle du futur. Il y a beaucoup d'intérêts de gens qui veulent nous déstabiliser. Quand il y a un procédé de vente imminent, normalement rien ne sort dans la presse » a expliqué Pablo Longoria, démentant catégoriquement les rumeurs incessantes d’une vente du club phocéen. Convaincu que Frank McCourt a d’ores et déjà accepté une offre de rachat de l’OM, le journaliste Thibaut Vezirian en a remis une couche sur son compte Instagram.

Pour lui, il n’y a pas de place au doute, l’Olympique de Marseille est bien en processus de vente et l’éclaircie serait prévue pour le mois de mai. « Le président de l’OM, Pablo Longoria a bien récité son média training. C’est un exercice qui n’est pas facile de communication. Il est entré dans son rôle, son costume de président. Il a changé de cadre : le Vélodrome exprès. Il a dit ce qu’il pouvait dire et ce qu’il ne pouvait pas dire. On a bien compris. Vous voyez, il y a des nuages à Paris parce que Manchester City vient jouer la Ligue des Champions… Mais je crois que c’est grand soleil en mai à Marseille ! » a lancé le journaliste, intimement persuadé que tout est bouclé depuis bien longtemps entre Frank McCourt et Al-Walid Ben Talal, qu’il a précédemment nommé comme étant le probable futur propriétaire du club phocéen. Un fantasme qui alimente les discussions à Marseille, où les supporters se contentent pour l’instant d’un Pablo Longoria à son aise dans son rôle de successeur de Jacques-Henri Eyraud.