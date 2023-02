Vente OM : Une énorme surprise après OM-PSG ?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Deux ans après avoir été annoncée comme imminente, la vente de l'Olympique de Marseille ne s'est pas concrétisée. Mais les investissements faits par Pablo Longoria au mercato interpellent et un nouveau coup de théâtre est annoncé.

Il y a un peu plus de deux ans, une annonce fracassante intervenait via une vidéo de Thibaud Vézirian, l’Olympique de Marseille était vendu à Kingdom Holding Company, présidé Al-Walid ben Talal Al Saoud. La rumeur enflait et les supporters de l’OM entraient en transe en attendant que le fameux communiqué tombe pour officialiser tout cela. Mais, l’annonce n’est jamais venue et Frank McCourt est toujours le propriétaire de l’Olympique de Marseille à ce jour. Sauf que nombreux sont ceux qui se demandent comment Pablo Longoria peut se permettre d’investir autant d’argent dans le marché des transferts, alors même que l’homme d’affaires américain lu a demandé de serrer la vis financièrement. Depuis plusieurs mois, Thibaud Vézirian affirme que si officiellement McCourt est toujours le boss de l’OM, dans les coulisses, la vente du club phocéen est toujours dans les tuyaux. Et il vient de remettre de l’huile sur le feu.

McCourt prêt à vendre l'OM au meilleur moment ?

Peuple marseillais, cette victoire est pour vous 💙🤍 Direction les 1/4 de finale 🙏🏻 pic.twitter.com/gBLH3fJh5f — Valentin Rongier (@Valrongier28) February 8, 2023

Alors que l’équipe d’Igor Tudor régale la communauté des fans de l’OM, et que la qualification de Marseille face à un PSG qui s’est fait marcher dessus comme rarement depuis le rachat par le Qatar, l’ancien journaliste de la chaîne L’Equipe a répondu sans détour à un internaute qui le chambrait un peu sur la vente de l’Olympique de Marseille. En plein match OM-PSG, alors qu’il se réjouissait de voir que ce qu’il avait prévu sur ce match se déroulait, Thibaud Vézirian a été interrogé de manière un peu caustique : « L’OM a été vendu ? ». Mais loin de se défausser, il a répondu à son interlocuteur : « Tu verras ce qui arrive, tu vas kiffer. » De quoi forcément relancer les supputations sur l’avenir de Frank McCourt aux commandes de Marseille, alors même que les signaux sont tous au vert. De quoi valoir à TV quelques remarques brutales dans la communauté marseillaise : « Mais ça fait 2 ans et demi et tu continues ? Sérieux t’oses encore ?? Si les trous du cul pouvaient voler, tu serais très haut dans le ciel. » En attendant, l'OM va encore croiser le PSG au Vélodrome, dans deux semaines, l'occasion peut-être de nouvelles révélation ?