Vente OM ‍: Rodolphe Saadé déchainé, il lâche le milliard

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'Arabie Saoudite ne semble pas pressé de racheter l'Olympique de Marseille à Frank McCourt. En revanche, Rodolphe Saadé, déjà sponsor de l'OM, fait des gros investissements et ne compte pas s'arrêter là.

C’est la grande information de ce mois de mars dans le monde des médias. Patron réputé de l’armateur marseillais CMA-CGM, Rodolphe Saadé va s’offrir les principaux médias du groupe Altice, à savoir BFM TV et RMC. Une entrée de plus dans le monde des médias pour l’homme d’affaire qui a l’appétit grandissant de se faire une place parmi les personnes influentes du paysage médiatique français, alors qu’il était jusqu’à présent plutôt discret. Mais après le rachat de La Provence, qui lui a permis de se faire la main, puis de La Tribune Dimanche, Rodolphe Saadé se développe grâce aux énormes profits réalisés par son entreprise phare.

La vente de l'OM à l'Arabie Saoudite encore retardée ? https://t.co/bv7W83dDck — Foot01.com (@Foot01_com) March 20, 2024

Et le rachat de BFM et RMC n’est pas forcément une fin de en soi. Selon Les Échos, c’est une somme de 1,55 milliard d’euros que le dirigeant marseillais a déboursé pour boucler cette opération, qui se finalisera pendant l’été. Un montant jugé très important par les spécialistes, qui estiment que la concurrence et la volonté de se créer un empire important dans les médias français ont permis cet investissement copieux. Pour ceux qui suivent l’actualité du football, c’est aussi la preuve que, s’il le voulait, Rodolphe Saadé pourrait largement reprendre les commandes de l’Olympique de Marseille. Un club qui lui tient à coeur, et dont il est déjà sponsor principal. Il se dit même qu’il est impliqué dans le projet de rachat du club par l’Arabie Saoudite, où il serait l’une des trois parties prenantes. Mais pour le moment, cette perspective groupée tombe à l’eau.

Rodolphe Saadé compte encore investir

Et si le boss de CMA-CGM tentait le coup tout seul, sachant qu’un homme d’affaire marseillais plairait beaucoup au public et qu’il en a les capacités financières en étant la 5e fortune de France actuellement selon le classement de Challenges ? Surtout que l’appétit est toujours là. « Rodolphe Saadé a la puissance financière. Et il va sans doute continuer ses emplettes », a livré Jean-Clément Texier, banquier spécialisé dans l’univers de la presse. Gros bémol toutefois pour ceux qui verrait le transporteur miser gros sur l’OM, les prochains investissements de Saadé devraient une nouvelle fois concerner le secteur des médias, son nouveau dada. Des investissements qui sont souvent à perte, tant il est rare de voir des groupes de presse gagner de l’argent, mais qui permettent d’avoir une très grosse influence sur le domaine politique et le monde des affaires. La preuve, il a récemment acquis en toute discrétion 10 % des parts de M6 lorsque la fusion avec TF1 a échoué.

Pour le moment, malgré cette volonté assez récente de miser gros sur les médias, l’intérêt pour l’OM reste dans le domaine du sponsoring. Mais nul doute que cette volonté d’investir dans de gros secteurs a de quoi faire rêver les supporters marseillais si jamais il venait à craquer sur le club provençal dont il est déjà très proche.