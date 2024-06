Vente OM ‍: Un complot contre l'Olympique de Marseille ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les propos clairs et nets de Frank McCourt sur la vente totalement impossible de l'Olympique de Marseille n'ont pas calmé les rumeurs. Au point que certains pensent que tout est instrumentalisé pour semer le chaos à l'OM et gagner un peu d'argent.

« Si j’ai l’intention de vendre ? On me l'a demandé de nombreu­ses fois lors des huit dernières années. J'ai toujours donné la même réponse non. Le club n'est pas à vendre. » En prononçant ces phrases, le propriétaire américain de l'OM pensait probablement mettre un bémol aux annonces d'une vente imminente aux Saoudiens, cela n'a pas été le cas. Dans un Space, Rachid Zeroual a remis le feu, confortant Thibaud Vezirian dans son idée, à savoir que l'OM n'est pas à vendre, puisque secrètement McCourt aurait déjà vendu à ces fameux investisseurs visiblement décidés à rester dans l'ombre. Mais cette fois, trop c'est trop, et sur les réseaux sociaux, des supporters de l'Olympique de Marseille estiment que la blague a assez duré et qu'il faut dénoncer ceux qui instrumentalisent tout cela dans un but bien précis, perturber la vie du club phocéen et surtout celle de Pablo Longoria, et surtout vivre sur le dos de l'OM.

C'est marrant, tant qu'il y avait une chance que Longoria parte et que Tessier prenne sa place, on n'entendait plus de rumeurs de vente (hormis le tweet quotidien programmé jusqu'en 2099 du 10sport).

Tessier part, Mc Court renforce Longoria et ça repart.

Bizarres ces saoudiens 🫢 — ᑭᒪᗩᑎETOᕼEᗰE 🌐Ⓜ️ (@planetom13) May 31, 2024

Sur X, le compte PlaneteOheme est monté au créneau pour dire tout le mal qu'il pensait de ceux qui vendaient du rêve juste pour faire leur petit business. « En 2020, je suis entré dans le game de la #VenteOM durant 1 mois. C'est même moi qui leur ai livré le nom de Kacy Grine dont ils ignoraient l'existence (même TV). Voyant combien leurs dossiers étaient creux et leurs intentions pas nettes, j'ai très vite compris la supercherie (...) Désormais, je n'ai plus aucun doute, toutes les rumeurs de vente depuis le début reposaient sur du vent. L'objectif étant de faire croire aux gens qu'après McCourt, il y avait quelque chose d'immense pour le club, et donc de les inciter à vouloir sa chute. Derrière McCourt, à ce jour, il n'y a rien.

Enfin si, il y a entre autres des gens dont le chiffre d'affaires lié aux ponctions réalisées sur l'OM, directement ou indirectement, légalement ou illégalement, a chuté et qui veulent retrouver leurs parts de marché d'avant (...) Les gens qui veulent déstabiliser le club sont minoritaires et isolés. Ce n'est pas parce qu'ils parlent fort qu'ils sont plus légitimes que les innombrables passionnés désintéressés qui jugent avec intelligence, recul et objectivité la situation de l'OM », écrit celui qui gère un des comptes marseillais les plus suivis sur les réseaux sociaux.

Une position qui a reçu de très nombreux soutiens, PlaneteOheme ayant visiblement reçu l'approbation de très nombreux supporters de l'Olympique de Marseille. Désormais, on va bien voir si le fameux feu d'artifice promis par ceux qui annoncent la vente de l'OM pour cet été aura lieu ou bien si une nouvelle fois l'affaire est remise à plus tard.