Vente OM ‍: Thibaud Vézirian répond aux attaques

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'OM ayant des résultats sportifs qui enthousiasment le public, le dossier de la supposée vente du club de Frank McCourt est passé au second plan. Cependant, elle serait toujours dans les tuyaux.

Depuis plus de quatre ans, il l'affirme haut et fort, le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille a décidé de se débarrasser de son club, et ce sont les Saoudiens qui sont toujours dans le coup. Il y a eu le covid, la guerre en Ukraine et d'autres impondérables, mais si l'on peut reprocher des choses à Thibaud Vézirian, personne ne peut nier qu'il a gardé le cap depuis sa première sortie sur le fameux communiqué en cours de rédaction pour officialiser la vente.

Malgré les critiques et souvent les insultes et même les menaces, le journaliste d'Entrevue est resté droit dans ses bottes, précisant qu'il écrivait en même temps un ouvrage qui reviendra sur la totalité de ces événements et qui sortira lorsque la vente sera officialisée. Mais forcément, à chacun de ses live sur Twitch, TV doit affronter des remarques perfides. Pas de quoi le chagriner, puisqu'il confirme que selon lui, la vente de l'Olympique de Marseille va intervenir dans un timing qu'il ne peut pas maîtriser.

L'OM vendu ? Il en est sûr et certain

Notre confrère n'a aucune hésitation et tant pis pour ceux qui ne le croient pas. « Non, les feux de l’officialisation ne sont pas passés au rouge du tout. Mais hélas il y a toujours les aléas des affaires, des reports possibles et ça ce n’est pas faute de le dire dans chaque phrase. Même quand on dit que les sources sont confiantes, on demande de prendre du recul et de faire attention. Après, si vous êtes du genre à vous emballer à chaque fois sur ce dossier, cela veut dire que vous n’écoutez pas les demandes de faire très attention. Mais oui, il y a toujours des gens qui sont très confiants et c’est pour cela que ces gens-là sont, comme moi, sûrs et certains de ce qu’il arrive à l’OM. J’ai toutes les certitudes…je ne suis pas là pour convaincre, ça vous fera une très belle surprise », a encore précisé ce week-end Thibaud Vézirian.