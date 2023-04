Vente OM ou pas, il fait un choix très fort

Dans : OM.

L'OM sera-t-il vendu dans les mois qui viennent ? A cette question des milliers de supporters marseillais aimeraient avoir la réponse. Mais à cette heure, le grand spécialiste du dossier, Thibaud Vézirian, préfère prendre ses précautions plutôt que de risquer des soucis juridiques avec le club de Frank McCourt.

Tandis que l’équipe d’Igor Tudor tentera dimanche soir de confirmer qu’elle est une vraie machine de guerre loin du Vélodrome, ce qu’il faudra impérativement faire puisque Lens a pris ses distances au classement, le dossier de la cession de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt paraît être passé aux oubliettes. Depuis deux ans, il y a eu des moments très chauds, notamment avec l’épisode du fameux communiqué des Saoudiens, des moments plus épiques avec le duo Ajroudi-Boudjellal, mais depuis quelques mois c’est silence-radio, plus aucune piste n’allant dans le sens d’une vente rapide de l’OM. Il y a bien évidemment eu quelques rumeurs concernant la possible montée en puissance de Rodolphe Saadé, le grand patron de la CMA CGM, sponsor maillot de Marseille, mais rien de cela n’a été confirmé. Concernant Thibaud Vézirian, la confiance est toujours là, mais elle se fait plus discrète.

Le sujet de la vente de l'OM est très sensible

A l’occasion de ses directs sur sa chaîne Twitch, Thibaud Vézirian est évidemment plusieurs fois interrogé sur la vente de l’OM dont il avait été l’un des grands animateurs. Mais le journaliste ne semble pas vouloir évoquer directement le sujet. « La vente de l’OM ? On va éviter les problèmes et comme disait José Mourinho, si je parle i’m in big trouble, mais je peux te garantir que tu vas être heureux, heureux, très heureux, tout va bien. Ce qui va arriver va te rendre encore plus heureux », a confié Thibaud Vézirian, qui lors de son émission de vendredi a une nouvelle fois référence à José Mourinho, lequel avait refusé de donner son point de vue sur l’arbitrage lors d’une interview à une chaîne de télé anglaise, pensant que ses propos pourraient lui valoir une lourde sanction. On se souvient que l'Olympique de Marseille avait menacé d'attaquer en justice ceux que l'OM soupçonnait de voir « déstabiliser » le club phocéen, de quoi imposer à moindre coût une omerta sur ce sujet.

Cependant, en jouant finemement avec les mots, Thibaud Vézirian réussit tout de même à faire passes des messages à peine codés, et les fans marseillais qui sont dans le camp de la #VenteOM n'en demandant pas plus. Ce ne sont pas les possibles menaces judiciaires qui vont les effrayer et encore moins les faire taires sur les réseaux sociaux.