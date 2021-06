Vente OM : Mourad Boudjellal, Marseille peut lui dire merci

Dans : OM.

Nouveau propriétaire du Hyères FC (N2), Mourad Boudjellal a évoqué en conférence de presse son projet de rachat de l’OM.

Durant plusieurs mois, l’ex-patron du Racing Club de Toulon a tenté de racheter l’Olympique de Marseille à Frank McCourt au côté de Mohamed Ajroudi. Son projet n’a finalement pas abouti, l’homme d’affaires américain ayant répété à de multiples reprises que l’OM n’était pas à vendre. Devant les médias, Mourad Boudjellal a d’ailleurs confirmé qu’il s’était retiré du processus de rachat de l’Olympique de Marseille de manière définitive. Beau joueur, il en a profité pour saluer le travail des dirigeants phocéens au cours des derniers mois, et il demanderait presque qu'on le remercie pour ça. De toute évidence, Mourad Boudjellal fait en partie allusion au départ de Jacques-Henri Eyraud, qu’il n’avait pas épargné par presse interposée au moment où il tentait de racheter le club.

« L’histoire avec l’Olympique de Marseille est terminée. Je me suis engagé dans ce club (Hyères), et accessoirement je trouve qu’ils pourraient me remercier parce que depuis qu’on a mis ce bordel, ils font du super boulot. On voit ce qu’il se passe cette année, c’était un peu inespéré. Moi, je réveille les morts (rires). Ça se passe au Sporting (Toulon), ça se passe à Marseille… Il suffit que j’arrive pour qu’on monte le niveau. Je pourrais presque en faire une agence et envoyer des devis. Il suffit que je passe quelque part pour que derrière, ils aient des projets et de l’ambition, donc c’est très bien. Je lisais un article ce matin sur le projet de recrutement. Bravo, chapeau. Rien à dire, il y a du super boulot qui est fait. Ils ont mis un peu de temps à le comprendre… Mais là c’est compris, c’est absorbé et je pense qu’ils vont faire une très belle saison. Mais moi, c’est du passé, c’est derrière moi. Je suis à Hyères et on va s’occuper de ne pas être ridicule et ne pas descendre en National 3 » a confirmé Mourad Boudjellal, qui n’a officiellement plus l’intention de racheter Marseille.