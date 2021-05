Vente OM : Mohamed Bouhafsi tue le suspense !

Dans : OM.

Ce lundi 31 mai est la deadline plusieurs fois annoncée pour l'officialisation de la vente de l'Olympique de Marseille. Pour Mohamed Bouhafsi, toute cette histoire est désolante.

Au sein des supporters de l’Olympique de Marseille il y a désormais une scission sur les réseaux sociaux entre les fans persuadés que le hashtag #VenteOM mérite d’être pris au sérieux, et ceux qui ne croient pas à cette Vente OM et qui crient aux mythos. Et des deux côtés, on a coché cette date du lundi 31 mai sur le calendrier, car les nombreux insiders ont tous dit que cette échéance était la dernière pour l’officialisation du rachat de tout ou même d’une partie du club phocéen à Frank McCourt. Au fil des heures, cela chauffe sur Twitter, et ceux qui ne croient pas que le prince saoudien Al Walid Ben Talal investira à Marseille se déchaînent, notamment contre Thibaud Vézirian, qui depuis février répète régulièrement que l’Olympique de Marseille va être vendu sans que cela se soit concrétisé.

Interpellé sur ce sujet de la Vente OM via Twitter, Mohamed Bouhafsi, qui a souvent été critiqué pour n’avoir jamais communiqué sur ce sujet, préfèrant rester sobre, même si forcément le patron du football sur RMC voit bien que tout cela tourne au ridicule. S'il ne veut fustiger personne, le journaliste ne rate pas sa cible. « Tu ne me verras jamais me réjouir de la déception de supporters passionnés, citer nommément un confrère qui se trompe ou insulter les supporters qui m’ont harcelé sur la date du 31/05, ou février ou autre. Et j’ai déjà vu qu’il change la date maintenant le 15 juin, le 1er juillet », fait remarquer Mohamed Bouhafsi, dont les informations sur l’Olympique de Marseille sont toujours fiables et avérées. Il avait été notamment l'un des premiers à révéler la vente de l'OM par Margarita Louis-Dreyfuss à Frank McCourt. Bien évidemment, cela ne calmera pas les rumeurs de cette fameuse Vente OM qui anime les réseaux depuis plus d'un an.