Vente OM ‍: McCourt refuse de l'annoncer, la raison tombe

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM vendu sans être en vente. Le silence assourdissant de Frank McCourt sur la situation et l'avenir de son club ne perturbe pas les spécialistes, pour qui tout cela fait partie du processus pour aller au bout de la vente de Marseille.

C’est la trêve à l’OM en ce qui concerne le sportif, mais ce n’est pas le cas pour la vente du club. Plusieurs journalistes ont souligné que le mois de janvier pourrait permettre au club provençal de changer de propriétaire. Le timing parait court, mais la cession va bien avoir lieu assure encore et toujours Thibaud Vézirian. L’insider spécialisé dans ce dossier a une nouvelle fois été interrogé sur le sujet, et notamment le silence assourdissant de Frank McCourt, qui ne donne pas l’impression d’être sur le point de céder le club phocéen dans une grosse transaction.

L'OM, comme Nice, MU et l'ASSE

L’Américain se montre distant et ne donne jamais le moindre indice favorable à une vente du club, même si cela ne trompe pas Thibaud Vézirian. « Pourquoi l’OM n’annonce pas que le club est en vente, comme ce fut le cas quand la famille Louis-Dreyfus a vendu ? 90 % des clubs en France sont en vente et ne le disent pas officiellement. Il n’y a pas besoin car tout se passe en coulisses et il n’y a aucun souci là-dessus. A une semaine de la vente à McCourt, Margarita Louis-Dreyfus démentait encore. Une semaine avant la vente de Nice à Ratcliffe, l’OGCN disait qu’il n’y avait rien du tout. C’est la base dans les affaires, tout ce qui n’est pas rendu public n’existe pas. Cela fait quatre ans qu’on parle de celle de Manchester United, l’AS Saint-Etienne ça fait six ans. L’OM ça fait trois ans, avec des changements incroyables au club qui montrent à n’importe quel gestionnaire de PME ou d’entreprise que l’OM est sur la voie d’une officialisation de vente. Cela trahit entièrement ce qui se passe en interne. Plus les capitaux, l’évaluation des pertes du club, il y a X éléments qui montrent que cela arrive. Il y a plein de choses qui n’ont pas été révélés. Si tu l’annonces publiquement que le club est en vente, tu vas attirer tous les gugusses qui vont dire qu’ils ont fait une offre », a expliqué Thibaud Vézirian dans un entretien sur la chaine Youtube de Roman le RDV.

Une explication donnée donc pour le silence de Frank McCourt, qui semble prendre tout son temps dans le but de recevoir la bonne offre qui le fera vendre. Vu le montant réclamé, qui serait supérieur à 500 millions d’euros, ce ne pourra venir que d’Arabie Saoudite. Ce rachat final ne fait encore une fois aucun doute aux yeux de Thibaud Vézirian, même si cela fait désormais plus de trois ans que la transaction est annoncée, sans que cela ne se concrétise véritablement.