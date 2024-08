Vente OM ‍: McCourt expulse l'Arabie Saoudite du Vélodrome

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Présent au Vélodrome ce dimanche pour OM-Reims, Frank McCourt a bien l'intention de s'engager encore plus avec le club marseillais dans la saison à venir.

En vacances dans le Sud de la France comme régulièrement pendant les étés, Frank McCourt en a profité pour prendre des nouvelles en direct de son club. Le businessman de Boston était dans les travées du Stade Vélodrome ce dimanche pour la réception de Reims. Il a pu constater que l’ambiance était toujours aussi explosive, et que les supporters de l'OM étaient globalement satisfaits par les investissements consentis pour renforcer l’équipe. Même si le résultat n’a pas été au rendez-vous, l’Américain n’a subi aucune banderole vindicative ou aucun chant à son encontre. La soirée s’est donc bien passée, et cela donne visiblement envie à Frank McCourt de revenir plus fréquemment.

Déjà présent l’an passé pour le premier de la saison au Vélodrome contre Reims, il n’avait ensuite pas suivi l’OM une seule fois, préférant se consacrer aux autres projets qu’il mène à bien. Et devant l’insistance des rumeurs de rachat du club par l’Arabie Saoudite, des banderoles musclées à son égard avaient été sorties, sans que cela ne le fasse réagir. Les supporters olympiens avaient même demandé s'il était toujours en vie, ironisant sur son mutisme, à l'occasion de la réception de Montpellier en février 2024. Son passage express en France à l’issue de la saison dernière lui a permis de confirmer son engagement à Marseille, et ses efforts financiers ont démontré que ses paroles étaient suivies d’actes au mercato.

McCourt va suivre l'OM cette saison

De plus, comme le précise L’Equipe ce lundi, au sein de l’état-major de l’OM, on est persuadé que Frank McCourt va se montrer encore plus présent cette saison, ne laissant pas passer un an avant de revenir voir un match de la formation de Roberto De Zerbi. Une présence loin d’être anodine, puisque les prédicateurs de la vente de l’OM assuraient que le fait que McCourt ne suive plus trop son club était un signe fort qu’il avait déjà vendu la formation provençale à l’Arabie Saoudite. Si le natif de Boston entend revenir plus régulièrement, le message est en tout cas passé en ce qui concerne un rachat de l’OM par les fonds saoudiens. Le feu d’artifice annoncé est, sauf surprise, pas forcément d’actualité pour les prochaines semaines.