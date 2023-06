Vente OM ‍: McCourt et les Saoudiens autour d’une table, il lâche l’info

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La vente de l'OM à l'Arabie Saoudite est encore lointaine, mais le contact est réel entre les deux parties affirme un patron de presse bien placé. Néanmoins, l'été est là et Pablo Longoria travaille dans le flou.

L’intersaison a débuté et Pablo Longoria est plus que jamais sur tous les tableaux. Il a rendu visite à Frank McCourt aux Etats-Unis dernièrement, certainement pour faire le point sur les capacités financières de l’Olympique de Marseille en vue du marché des transferts. Mais pour le moment, le dirigeant olympien est bien obligé de se concentrer sur la recherche du futur entraineur. Les claques se multiplient ces derniers jours et le refus de Marcelo Gallardo de rejoindre l’OM alors que tout semblait très bien parti, a refroidi beaucoup de monde. L’Argentin n’aurait pas été satisfait par les garanties du club provençal en vue du recrutement selon des sources sud-américaines, signe que le mercato de l’OM ne sera peut-être pas aussi flamboyant que Pablo Longoria l’aimerait.

Des discussions confirmées entre McCourt et l'Arabie Saoudite

De quoi jeter un froid sur la santé économique du club, et les fameuses annonces de la vente de l’OM qui assurerait des finances royales à Pablo Longoria pour recruter. Une situation trouble qui ne rassure pas les supporters, même si Michel Moulin, récemment vu avec Rolland Courbis et Zinedine Zidane à un évènement lié au football, assure que les contacts sont bien là entre Frank McCourt et l’Arabie Saoudite. « S’il y a des discussions ? Peut-être que je rêve, parfois on espère qu’il y ait un concurrent au PSG. Mais c’est vrai qu’il y a eu certaines discussions entre McCourt et l’Arabie Saoudite », a livré l’homme de presse sur les ondes d’Europe 1.

L’Arabie Saoudite intéressée, c’est donc fort possible, mais pour le moment, il n’y a rien de concret en vue de cet été, et du mercato qui doit forcément se préparer à tous les niveaux. En tout cas, Michel Moulin confirme la tendance, à savoir que les Saoudiens font partie des rares capables de racheter l’OM, tout comme Rodolphe Saadé. « L’Arabie Saoudite ou Saadé sont les deux qui pourraient racheter l’OM », explique-t-il, alors que le nouveau sponsor maillot du club provençal a toujours calmé le jeu sur une éventuelle intention de racheter Marseille.

Seule certitude pour le moment, Frank McCourt reste d’un calme olympien, et son silence commence à agacer même Thibaud Vezirian, le grand apôtre de la vente du club à l’Arabie Saoudite. « Comment est-ce possible qu’un tel homme d’affaires qui, d’après Forbes, possède un milliard de fortune, n’ait pas communiqué du tout là-dessus pendant 2 ans ? », s’interroge le journaliste, qui s’est vu répondre que si Frank McCourt ne parlait pas d’un tel sujet, c’est aussi peut-être parce qu’il n’avait rien de particulier à dire.