Vente OM ‍: McCourt attendu d'urgence à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La semaine a été chaotique du côté de Marseille où une réunion entre des supporters de l'OM et des dirigeants a visiblement dégénéré. Du côté de la mairie de la cité phocéenne, on souhaite que Frank McCourt vienne rapidement dire ce qu'il voulait faire de l'Olympique de Marseille.

Du côté de Boston, le propriétaire de l'OM n'avait visiblement pas vu venir l'orage qui a frappé son club cette semaine. Pour Frank McCourt, les choses étaient claires, Pablo Longoria avait les clés de l'Olympique de Marseille avec comme seul impératif pour le dirigeant espagnol de lui rendre des comptes sur le plan financier. L'organisation était bien huilée, mais c'était sans compter avec ce diable de Rachid Zeroual qui a clairement dynamité tout cela en demandant à Longoria et ses proches de faire leurs valises. On connaît la suite, le président de l'OM ayant annoncé vendredi soir qu'il restait à son poste après avoir sérieusement envisagé de démissionner. Cependant, le maire de Marseille ne se contente pas de cela. Et au moment où les rumeurs sur la vente du club repartent, il exige que Frank McCourt traverse l'Atlantique et vienne à Marseille pour s'expliquer.

McCourt doit dire ce qu'il veut faire de l'OM

Alors que la ville fait la Une en recevant ce week-end le Pape François, Benoît Payan, maire de Marseille, n'a pas échappé à une question sur la situation actuellement de l'OM, qui se déplace dimanche soir au Parc des Princes pour y défier le Paris Saint-Germain. L'élu de Gauche a été direct et a interpellé le millionnaire américain afin qu'il fasse rapidement savoir ce qu'il voulait faire à l'avenir.

« Franck McCourt doit siffler la fin de la récréation. Il faut que chacun revienne à la raison et qu'on sache où on va. Il faut donner un cap. On ne peut pas laisser un club qui a une histoire aussi forte, avec des supporters aussi extraordinaires, avec un dirigeant qui fait ce qu'il peut dans des conditions difficiles, sans cap, sans stratégie et sans vision d'avenir. J’attends clairement l'actionnaire principal sur cette question », a prévenu Benoît Payan lors d'un entretien sur France Info.

Vente OM : L’Arabie Saoudite fait une annonce démente https://t.co/rKCu9z2Dn7 — Foot01.com (@Foot01_com) September 22, 2023

Des propos qui vont évidemment nourrir les bruits sur la possible vente de l'Olympique de Marseille à des intérêts saoudiens ou même à d'autres investisseurs. On a appris cette semaine que cet été, Julien Fournier a contacté Frank McCourt afin de savoir quelle serait sa position en cas d'offre saoudienne, mais l'homme d'affaires avait affiché des exigences financières totalement démentes. Reste à savoir si les événements de la semaine ont éventuellement fait évoluer la position de McCourt sur cette possible cession de l'OM, et c'est probablement ce que veut rapidement savoir le maire de Marseille.