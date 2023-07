Vente OM ‍: Les Saoudiens mettent 300 ME, une date enfin dévoilée ‍!

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Ambitieux sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille n’en a pas terminé. Le président Pablo Longoria pourrait tenter de recruter le milieu français Paul Pogba grâce à la perspective d’une vente du club phocéen.

Déjà impressionnant, le mercato de l’Olympique de Marseille est loin d’être terminé. La direction olympienne attend encore trois ou quatre renforts supplémentaires, sans s’interdire de miser gros. Le club dirigé par Pablo Longoria devra par exemple se rapprocher des 20 millions d’euros s’il veut vraiment recruter le milieu offensif de Sheffield United Iliman Ndiaye. Mieux encore, selon Le Quotidien du Sport, le président marseillais s’active secrètement pour obtenir la signature de Paul Pogba !

➡️ 300 M€… en 2024 !

L’objectif serait de s’entendre avec la Juventus Turin sur un prêt avec option d’achat. De quoi faire saliver les supporters qui finiront par se demander comment l’Olympique de Marseille peut financer toutes ces opérations. On sait que le propriétaire Frank McCourt ne souhaite plus réinvestir. Le pensionnaire du Vélodrome attendrait-il une rentrée d’argent ? C’est effectivement l’hypothèse de nos confrères qui évoquent de nouveau une possible vente du club.

Emmanuel Macron impliqué ?

Pendant ce mois de juillet, une délégation saoudienne serait venue parler de son projet avec les partenaires de l’Olympique de Marseille et avec les représentants de la mairie. Pendant ce temps-là, le prince héritier d’Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salmane, s’est rendu à Paris et aurait discuté d’un rachat du club avec le Président de la République Emmanuel Macron, supporter marseillais.

Depuis, la situation aurait évolué. Frank McCourt continue d’affirmer que le club n’est pas à vendre. Mais sa communication servirait uniquement à faire monter les enchères, et à inciter les Saoudiens à s’engager à payer 300 millions d’euros pour le rachat avant le 1er juin 2024. Au passage, les repreneurs devraient également payer les créances du club. D’où la préférence de Pablo Longoria pour les paiements différés.