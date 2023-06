Vente OM ‍: Les Saoudiens finalement battus par un Français ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Outre l'Arabie saoudite, le nom de Rodolphe Saadé revient souvent dans les rumeurs sur un rachat de l'OM. Une deuxième hypothèse bien plus crédible selon un chercheur du CNRS, lequel voit bien Saadé prendre le club phocéen très rapidement.

Frank McCourt sur un siège éjectable à l'OM, voilà le quotidien de l'Américain depuis plusieurs années. On l'annonce vendeur du club, notamment pour des investisseurs saoudiens. En cette fin de saison, les rumeurs ont repris de plus belle alors que l'Arabie saoudite a fait une entrée fracassante dans le monde du football. L'OM serait un club idéal après Newcastle pour poursuivre l'entrée du Royaume sur le marché européen. Néanmoins, pour l'heure, aucun signe d'un mouvement de leur part n'a été visible sur la Canebière. De quoi assurer un an supplémentaire à Frank McCourt ? Pas sûr du tout.

Rodolphe Saadé a tout en main pour racheter l'OM

En effet, un autre acteur cité dans l'environnement marseillais pourrait rafler la mise. Il s'agit de Rodolphe Saadé, l'une des plus grosses fortunes françaises. Le milliardaire franco-libanais est bien installé à Marseille puisqu'il préside la CMA CGM, poids lourd du transport maritime et de la logistique fondé à Marseille. L'entreprise est l'un des sponsors principaux de l'OM. En outre, Saadé a mis la main sur le grand média local, le journal La Provence. Des signes qui montrent un futur engagement à l'OM de Saadé et de sa CMA CGM selon Jean Viard, sociologue et directeur de recherches au CNRS.

« C'est un groupe extrêmement stratégique, extrêmement intelligent. [...] Ils viennent de racheter La Tribune, le journal économique, et ils avaient déjà rachetés La Provence, qu'ils ont complètement transformés pour en faire un très bon journal. Je ne sais pas jusqu'où ils vont ailler, je ne dis pas qu'ils vont racheter l'OM mais on est quand même parti sur ces logiques là », a t-il lâché au micro de France Info. Un groupe français florissant et un patron attaché à Marseille, des ingrédients très intéressants pour bon nombre de supporters marseillais. Reste à voir s'il franchira le pas dans un football de plus en plus financiarisé. En France, seul François Pinault a franchi le pas à Rennes parmi les milliardaires issus de l'Hexagone.