Vente OM ‍: Les Princes d'Arabie Saoudite invités au Vélodrome

Par Corentin Facy

Les rumeurs sont de plus en plus insistantes au sujet d’un potentiel rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite et ce ne sont pas les déclarations d’un membre de la famille royale au média Carré qui vont changer les choses.

Membre de la famille royale d’Arabie Saoudite, le Prince Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud a entretenu les rumeurs d’un potentiel rachat de l’Olympique de Marseille par le PIF dans une interview accordée au média Carré. « Je pense que c’est un bon placement d’investir en France. Marseille ou Monaco… ces équipes sont bonnes. Et peut-être que dans un deuxième temps, l’Arabie Saoudite investira dans une bonne équipe » a lancé le membre de la famille royale saoudienne. Des déclarations qui vont logiquement entretenir l’espoir d’un rachat imminent chez les supporters phocéens, lesquels vont toutefois se méfier de l’AS Monaco dans les mois à venir. Et pour cause, le club de la Principauté a officiellement été mis en vente et peut au même titre que l’OM représenter un investissement intéressant pour l’Arabie Saoudite notamment en raison de la fiscalité locale. Cela étant, Jacques Bayles estime que pour des investisseurs ambitieux comme c’est le cas des Saoudiens, il n’y a pas photo une seconde entre l’ASM et l’OM.

L'Arabie Saoudite doit venir à Marseille

Zidane à l’OM, l’Arabie Saoudite brise enfin le silence https://t.co/yxrtVp8dwi — Foot01.com (@Foot01_com) January 26, 2024

« On sait très bien que l’Arabie Saoudite a envie d’investir dans le football depuis très longtemps. Est-ce qu’aujourd’hui ils vont racheter Marseille ? Sincèrement, je n’en sais rien. Ils sont peut-être aussi sur Monaco mais c’est une certitude, ils ont besoin d’investir dans le football. Ce qui me gêne le plus dans cette situation, c’est que Frank McCourt a toujours dit qu’il n’était pas vendeur. Je veux bien tout entendre mais jusqu’à preuve du contraire, il n’est pas vendeur. Peut-être qu’il a enfin décidé de vendre mais combien de fois a-t-on entendu ces rumeurs ces dernières années ? Moi je pense qu’il faut être patient mais tout est possible car quand tu aimes le football, quel club te fait rêver en France ? C’est l’OM. Qu’y a-t-il de mieux que Marseille, cette ambiance, cette atmosphère ? Hésiter entre l’OM et Monaco par exemple, ce n’est pas possible. L’ASM il n’y a pas de public, il n’y a pas d’ambiance. Si des investisseurs viennent au Vélodrome, ça va les décider » estime le consultant de Maritima, pour qui l’Arabie Saoudite doit foncer sans hésiter sur l’Olympique de Marseille, dans le cas bien sûr où le PIF déciderait d’acheter un club en France avec l’objectif d’en faire le concurrent du PSG version Qatar.