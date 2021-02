Vente OM : Le Prince Al Walid sort du silence !

Dans : OM.

Depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux s’emballent de manière régulière au sujet d’un potentiel rachat de l’OM par Al Walid Ben Talal.

Certains journalistes sont allés très loin, indiquant que la vente du club par Frank McCourt au groupe Kingdom Holding Company (KHC), la société d’investissements du prince saoudien Al-Walid ben Talal, était ficelée. Il n’en est rien selon Frank McCourt, lequel a démenti les rumeurs en personne sur le site officiel de l’Olympique de Marseille il y a près de deux semaines. Pour le magazine Challenges, un proche du prince Al Walid Ben Talal est également sorti du silence pour la première fois. Et à l’instar de Frank McCourt avant lui, il dément formellement les rumeurs d’un rachat imminent de l’OM par le richissime saoudien.

« Le prince est à mille lieues de ces rumeurs virales, et si l’on devait réagir à chaque rumeur le concernant, ce serait un travail à plein temps » a indiqué, avec un peu de malice, ce proche d’Al Walid Ben Talal. Un premier démenti du clan saoudien qui ne manquera pas de faire réagir les supporters de l’Olympique de Marseille, même si certains ne désespèrent pas en rappelant notamment qu’il est de bon ton de démentir les rumeurs avant une vente de cette envergure. Avant le dossier de l’OM, les repreneurs de Toulouse ou encore de l’OGC Nice avaient démenti leur intérêt avant de rafler la mise quelques semaines plus tard. Le scénario sera-t-il identique avec l’Olympique de Marseille, Frank McCourt et Al Walid Ben Talal dans les prochains mois ? Il est totalement impossible de le savoir tant l’avenir est imprévisible avec l’OM, déjà qu'on a du mal à connaître les événements du quotidien.