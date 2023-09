Vente OM ‍: Le Maire de Marseille convoque Frank McCourt ‍!

Dans : OM.

La semaine dernière, l’OM est entré en crise en raison d’un profond conflit entre la direction et les supporters. Mais le propriétaire du club Frank McCourt s’est montré plutôt discret, laissant Pablo Longoria aller au front.

En pleine crise, Pablo Longoria était proche de jeter l’éponge la semaine dernière. Choqué par les menaces dont il estime avoir été victime après une réunion avec les responsables des groupes de supporters, le président de l’Olympique de Marseille a finalement pris la décision de rester en poste. Il a vite réagi à la démission de Marcelino en nommant Gennaro Gattuso, qu’il a présenté à la presse jeudi à deux jours du choc face à l’AS Monaco en Ligue 1. Une fois de plus, Pablo Longoria a fait preuve d’une résilience remarquable en se relevant très vite des coups et pourtant, on ne peut pas dire qu’il a bénéficié d’un soutien sans faille de la part de son patron Frank McCourt.

« Aujourd’hui j’ai eu une très longue conversation avec Frank McCourt qui m’a affiché un soutien inconditionnel (…) j’ai décidé de continuer ma mission de président de l’OM »



Certes, le propriétaire de l’OM a condamné les intimidations et les agissements de certains groupes de supporters et a défendu Pablo Longoria à travers un communiqué. Mais le natif de Boston ne s’est pas donné la peine de venir en France pour régler lui-même le problème. Et c’est d’ailleurs un réel souci selon Benoit Payan. En pleine période durant laquelle le sujet de la vente de l’Olympique de Marseille à l’Arabie Saoudite est de nouveau sur la table, le maire de Marseille a appelé Frank McCourt à ses responsabilités.

« Il va falloir que l’actionnaire principal (Frank McCourt) prenne ses responsabilités pour appeler au calme. Pablo Longoria a été très affecté par ce qui s’est passé. Je n’ai aucun sujet pour le soutenir. Je dis simplement que je ne me mets pas tout le temps en scène dès qu’il y a le moindre problème. On a eu l’habitude pendant longtemps à Marseille d’avoir des politiques qui allaient pleurer sur les plateaux de télévision et qui n’agissaient pas. Moi, plutôt que de venir pleurnicher sur un plateau de télévision, j’agis. Il faut mettre désormais tout le monde autour de la table pour qu’on sorte par le haut. J’en ai marre que ma ville donne le mauvais exemple parce que certains s’amusent à exacerber tout ça » estime le maire de Marseille, qui attend maintenant de Frank McCourt qu’il se déplace à Marseille pour rencontrer Pablo Longoria, les politiques ou encore les groupes de supporters et siffler la fin de la récréation.