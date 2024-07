Vente OM ‍: La théorie du mercato saoudien est détruite

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que Pablo Longoria enchaîne les signatures de prestige, mais onéreuses, certains voient là la confirmation que Frank McCourt a fait entrer les Saoudiens dans le capital de l'OM.

Quelques jours seulement après la présentation de Mason Greenwood, c'est Pierre-Emile Höjbjerg qui a posé ses valises à Marseille dimanche soir. Et les dirigeants phocéens travaillent désormais sur la signature d'Eddie Nketiah, le jeune joueur d'Arsenal. Face à ce mercato qui a débuté par la venue de Roberto De Zerbi, dont le salaire est très important, des questions se posent sur la manière dont Pablo Longoria gère tout cela en respectant l'engagement pris auprès de Frank McCourt de réduire la masse salariale et de rester raisonnable avant une saison sans coupe d'Europe pour l'OM.

Pour Thibaud Vézirian et ses adeptes, il ne fait aucun doute que les investisseurs saoudiens ont déjà envoyé du cash et sont entrés discrètement dans la structure de l'Olympique de Marseille, attendant le bon moment (lequel ?) pour officialiser l'achat de l'OM. Face à ces arguments, plusieurs journalistes et insiders font valoir que la réalité est différente et que finalement Pablo Longoria ne fait aucune folie.

Vitinha vendu

Renan Lodi OA levée

Guendouzi OA levée

Iliman Ndiaye vendu

Aubam vendu



Brassier prêt avec OA

Koné 12.5m€



L'OM a de la marge et va continuer à dégraisser. — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 15, 2024

Journaliste pour FootMercato, Santi Aouna démonte la possibilité que le mercato 2024 soit révélateur sur la venue des Saoudiens, confirmant surtout que la gestion des transferts était parfaite du côté de l'Olympique de Marseille. « Vitinha vendu, Renan Lodi option d’achat levée, Guendouzi option d’achat levée, Iliman Ndiaye vendu, Aubameyang vendu, Brassier prêt avec option d’achat, Koné 12,5ME, l'OM a de la marge et va continuer à dégraisser », fait remarquer notre confrère. Indiser marseillais, Marwan Belkacem est sur la même longueur d'onde concernant les opérations réalisées cet été par l'Olympique de Marseille et sur le fait qu'il n'y a pas besoin de l'argent saoudien pour les réussir. « Pour ceux qui se posent la question des fonds de l'OM, assez simple, pas de mystère : De belles ventes récemment, McCourt est un mécène engagé et on perdra très peu/pas sur les joueurs achetés cet été. Stratégie agressive et sincèrement assez peu risquée financièrement. On ajoute à ça qu'en baissant la masse salariale, tu fais des grosses économies et tu mobilises du capital immédiatement mobilisable cet été. Le départ d'Aubameyang c'est des millions précieux et disponibles de suite. La restructuration salariale ne repose pas sur Aubameyang. Déjà les salaires baissent sans C1, et Veretout, Kondogbia, Ounahi, MBemba sont espérés partants + Pau Lopez », fait remarquer MB. On est bien loin de Mohammed ben Salmane.