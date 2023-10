Vente OM ‍: La somme folle exigée par Frank McCourt ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ces derniers jours, les rumeurs ressurgissent au sujet d’une potentielle vente de l’Olympique de Marseille à l’Arabie Saoudite. Mais pour l’heure, Frank McCourt se montre trop gourmand pour que tout cela aboutisse.

Sept ans après le rachat de l’Olympique de Marseille pour près de 50 millions d’euros, Frank McCourt envisage de se séparer du club phocéen. Mais pour vendre un club aussi prestigieux, le natif de Boston attend une somme folle. Un rachat par l’Arabie Saoudite a été évoqué par France Bleu Provence en fin de semaine dernière, le média allant même jusqu’à affirmer que Zinedine Zidane avait donné son accord pour devenir le manager de l’Olympique de Marseille en cas de rachat du club olympien par Riyad. La réalité est pour l’instant tout autre.

OM : Zidane contacté par Longoria, Rothen détruit tout https://t.co/iI3ueRyVep — Foot01.com (@Foot01_com) September 30, 2023

Et pour cause, si Frank McCourt semble ouvert à une vente du club, c’est uniquement à ses conditions. Et force est de constater que dans le monde des affaires, les exigences de Frank McCourt en ont déjà refroidi plus d’un. Il faut dire que selon les informations obtenues par Mathieu Grégoire, correspondant permanent du journal L’Equipe à Marseille, l’homme d’affaires américain exige « beaucoup plus » de 300 millions d’euros pour la vente de l’Olympique de Marseille à court ou moyen terme.

McCourt a dépensé près de 500 ME dans l'OM

Dans un autre tweet, le journaliste indique que Frank McCourt a dépensé au total « entre 400 et 500 millions d’euros » au sein du club phocéen, que ce soit pour le rachat du club, combler les dettes ou encore investir dans le mercato. Au vu de ce chiffre qui donne le tournis, on comprend mieux pourquoi Frank McCourt exige une offre folle pour vendre son club. Mais celle-ci arrivera-t-elle un jour ? Telle est la question. Pour rappel, selon les informations délivrées il y a quelques mois par le média spécialisé Sportune, la fortune de Frank McCourt est aujourd’hui estimée à 1,2 milliards de dollars. L’OM est donc toujours l’un de ses actifs les plus importants et pour le natif de Boston, hors de question de faire n’importe quoi en bradant le club phocéen.