Vente OM ‍: L'Inde rejoint l'Arabie Saoudite, ça va être énorme

Par Claude Dautel

Outre l'Arabie Saoudite, on évoque de plus en plus la présence dans le deal d'un richissime homme d'affaires indien dans le dossier de la vente de l'OM. Un rôle qui n'a rien de secret, mais qui pose évidemment des questions.

Karan Adani, le fils d'un des hommes les plus riches du monde, s'y connait beaucoup plus en cricket qu'en football, mais le businessman indien a rapidement flairé la bonne affaire lorsque sa possible présence dans le rachat de l'Olympique de Marseille a été évoquée. A 36 ans, celui qui gère l'un des plus gros ports d'Inde et du monde sait que la cité phocéenne est un vrai point fort en matière de transport maritime, et la présence de CGA CGM à l'OM a forcément aidé à ce possible investissement. Pourtant, certains supporters marseillais se demandent encore comment Karan Adani s'est concrètement penché sur une ville qu'il ne connaissait pas et sur le football, au moment où les milliardaires indiens s'offrent les plus grandes franchises de cricket. Un étonnement pour tout le monde sauf pour une personne.

Le football plutôt que le cricket, l'Inde vise l'OM

Vente OM : L'Inde arrive à Marseille avec une info concrète https://t.co/FcWFE7JSfG — Foot01.com (@Foot01_com) October 14, 2023

A toutes ces questions, un homme a apporté la réponse, et c'est évidemment le roi du dossier, Thibaud Vézirian. Interpellé par un supporter de l'OM qui regardait son émission sur Twitch, le journaliste a expliqué les raisons de cette présence indienne dans le dossier mené par l'Arabie Saoudite. « L’investisseur indien est juste un homme d’affaires. Ce n’est pas lui qui va faire la compo d’équipe, qui va coacher. Dans le monde entier, il y a des hommes d’affaires qui investissent et qui ne sont pas experts. En revanche, en matière d’image ou d’autres dossiers, cela les intéresse. Il amène leur expertise en matière de gestion d’entreprise. On verra au moment de l’officialisation quelle est la part de cet investisseur dans le deal. Ils ne font pas cela pour briller, mais ils sont pour faire les choses de la bonne façon. L’Inde a aussi des liens forts avec d’autres pays, et Marseille a été ciblé comme une ville avec un développement d’ampleur, que ce soit sur la ville ou le football. Ils veulent faire des choses énormes », a expliqué à son interlocuteur Thibaud Vézirian. Il ne reste plus qu'à attendre l'officialisation de tout cela, près de 1.000 jours après la fameuse vidéo de TV.