OM ‍: Longoria se démène, il déniche un Tchèque au Portugal

Indéniablement, le secteur pisté pour être renforcé cet hiver est celui du couloir gauche de la défense de l'Olympique de Marseille. Le club phocéen s'intéresse à un troisième joueur dans ce registre.

L'été dernier, Marseille pensait avoir trouvé son latéral gauche avec le recrutement de Renan Lodi en provenance de l'Atletico Madrid. Finalement, l'international Brésilien (19 sélections) ne parvient pas à convaincre la direction marseillaise, qui recherche activement un joueur pour le remplacer ainsi qu'une doublure. Récemment, l'OM était sur le point de trouver un accord pour le transfert de Josh Doig. Mais l'Hellas Vérone pourrait se rétracter et vendre l'Écossais à Sassuolo, plus généreux dans son offre. Pablo Longoria étude également la possibilité de s'offrir les services d'Adrien Truffert. Mais le joueur de 22 ans est bloqué par le Stade Rennais qui ne souhaite pas le laisser partir cet hiver. Ainsi, les pistes se referment petit à petit mais d'après les informations de Jorge das Transferências, l'OM pousse pour David Jurásek.

Marseille en concurrence avec les Rangers sur Jurásek

L’OM ne lâche pas David Jurasek.



Un prêt payant d’1M€ assorti d’une OA de 12M€ est évoqué.



Le latéral gauche évolue au Benfica Lisbonne. Recruté l'été dernier contre 14 millions d'euros en provenance du Slavia Prague, le joueur de 23 ans joue très peu au Portugal. Marseille aimerait profiter de cette situation pour le récupérer. Un prêt payant d'un million d'euros jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat à 12 millions d'euros est évoqué par la presse portugaise. Cependant, le média A Bola rapporte que les Glasgow Rangers sont également présents dans le dossier et qu'ils ont d'ores et déjà contacté le Benfica pour le transfert de David Jurásek. Le club de Lisbonne attend de son côté l'arrivée d'Alvaro Fernandez pour vendre le Tchèque. L'Olympique de Marseille a encore le temps de finaliser au moins une arrivée dans ce secteur, surtout que Renan Lodi est sur le départ et qu'il faudra donc impérativement le remplacer.