Vente OM ‍: L’Arabie Saoudite va faire trembler le Qatar et le PSG

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Et si le projet de l'Arabie Saoudite à l'Olympique de Marseille finissait bien par se monter en fin de saison, le PSG trouverait alors à qui parler en Ligue 1 selon Thibaud Vézirian.

La fin de saison coïncidera-t-elle avec la fin de l’ère Frank McCourt à l’Olympique de Marseille. Selon plusieurs sources, l’Arabie Saoudite finalise actuellement son rachat du club provençal, même si le silence est d’or dans ce dossier et qu’en dehors de quelques fuites avec parcimonie, les avancées concrètes sont bien rares. En revanche, du côté du propriétaire américain, la tactique a toujours été de démentir formellement toute vente de l’OM. Ceci afin d’en tirer le meilleur prix, car Frank McCourt n’a plus beaucoup d’intérêt dans le sud de la France désormais ? Et il ne vient quasiment plus sur Marseille pour suivre les matchs ou l'évolution de son club.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Le suspense risque d’être à son comble dans cette fin de saison particulière à Marseille. Mais il n’y en a toujours aucun pour Thibaud Vézirian. Le journaliste spécialisé dans ce dossier continue de clamer que tout est désormais réglé, et que la vente est toute proche de l’officialisation, attendue pour le mois de juin. « Il ne faudra pas être surpris quand cela va arriver, tout est désormais prêt selon les sources », a livré l’ancien intervenant de La Chaine L’Equipe, qui précise même que le projet porté par l’Arabie Saoudite va promettre du sport au PSG soutenu par le Qatar, qui domine actuellement sans partage le championnat de France.

Tout est en place pour l'OM

« Tout est en place pour que tout se passe bien et que la Ligue 1 se relève avec des grands OM-PSG », a expliqué sur sa chaine Twitch Thibaud Vézirian, pour qui cela va donner des affiches au sommet de grande qualité et redonner un sacré coup de booster à notre championnat. Pour le moment en tout cas, à moins d’un miracle, la Ligue 1 négocie ses droits à la baisse étant donné le départ de nombreuses stars mondiales du PSG, l’intérêt modéré pour le championnat et aussi le manque de suspense qui n’aide pas à provoquer un gros engouement. Un nouveau projet à Marseille pourrait bien provoquer en tout cas une énorme attente, similaire à celle qui avait succédé au rachat de Paris par le Qatar en 2011.