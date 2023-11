Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite source d'une mascarade XXL ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis plus de trois ans, Thibaud Vézirian est le journaliste qui alimente au quotidien les rumeurs au sujet de la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite. Et cela commence à faire monter la tension.

Il en a fait sa spécialité et chaque jour ou presque, il livre les dernières informations sur la vente de l’Olympique de Marseille à ses followers. Thibaud Vézirian est devenu le spécialiste n°1 de ce sujet… ou tout du moins, le journaliste qui évoque le plus la potentielle vente de l’OM à l’Arabie Saoudite. Il y a un peu plus de 1.000 jours, il dévoilait même sur YouTube que tout était réglé et que le communiqué était en relecture. Une information devenue légendaire puisque force est de constater que le club marseillais est toujours la propriété à ce jour de Frank McCourt. Sur le réseau social X, le fondateur du célèbre compte Espoirs du Foot est revenu sur ce feuilleton alimenté chaque jour par Thibaud Vézirian.

Vente OM : L'Arabie Saoudite prépare « un feu d’artifice » https://t.co/bWnW9b9osL — Foot01.com (@Foot01_com) November 22, 2023

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le journaliste prend cher, étant même accusé d’avoir créé ce feuilleton de toute pièce pour augmenter ses audiences. « Comme nous avons récemment fêté les 1000 jours de l'annonce #VenteOM et de la relecture du fameux communiqué, je voulais revenir sur le feuilleton alimenté par Thibaud Vezirian depuis 3 ans. Je n'ai rien contre lui personnellement, mais ce qu'il fait doit être décrypté » indique-t-il sur le réseau social X, anciennement Twitter, avant de poursuivre.

La vente de l’OM, « des balivernes » ?

« Tout d'abord, je ne dis pas que l'OM ne sera pas vendu, ni qu'il n'y a pas d'intérêts saoudiens, ou de manœuvres en coulisses pour faciliter un rapprochement. Ce qui m'interpelle avant tout, c'est ce feuilleton, qui partant d'une réalité, a complément dévié. La passion est par nature excessive, et l'espérance de revoir l'OM en haut de l'affiche rend certains supporters crédules et parfois prêts à croire et plonger les deux pieds dans des affirmations mensongères pour ne pas dire des balivernes » poursuit le créateur du compte Espoirs du Foot, à un pas de qualifier Thibaud Vézirian de menteur. Il enchaîne.

« Et justement, c'est ce qui me dérange. C'est que des personnes en quête de notoriété ou par amusement jouent sur la crédulité de certains supporters pour créer, à partir d'une base de vérité, la possible voire probable vente de l'OM, un roman fiction. Et pour le coup, TV, même s'il n'est pas à l'origine de l'explosion #VenteOM, surfe dessus depuis des années désormais. En partant d'une réalité, il a créé une véritable histoire, ce qui génère des rebondissements, des mensonges et même des provocations ou des insultes. Mon sentiment est que TV n'est pas une mauvaise personne » tient-il tout de même à préciser.

Comme nous avons récemment fêté les 1000 jours de l'annonce #VenteOM et de la relecture du fameux communiqué, je voulais revenir sur le feuilleton alimenté par Thibaud Vezirian depuis 3 ans.



Je n'ai rien contre lui personnellement, mais ce qu'il fait doit être décrypté.



⬇️ pic.twitter.com/Y3npn1Xuv5 — Nizzague (@Nizzague) November 22, 2023

« Il a sans doute eu des contacts et des infos, comme beaucoup ici. Mais qu'il a été utilisé, peut-être même manipulé, pour relayer des infos, sans se rendre compte de l'engrenage dans lequel il s'était fourré (…) Le problème, c'est que le temps passe, et plus de 1000 jours se sont passés depuis l'annonce de la relecture du fameux communiqué » écrit-il avant de conclure. « Le feuilleton continue d'être auto-alimenté (ici sur Twitter, lives du Dej Foot, annonce de l'écriture d'un livre, le site nébuleux TeamFootball comme support ..) et on a l'impression qu'il faut forcément choisir un camp. Alors qu'il n'y a pas de pro ou anti-vente » a analysé ce spécialiste du football. Autrement dit, les informations livrées par Thibaud Vézirian ont sérieusement de quoi être remis en cause d’après le créateur du compte Espoirs du Foot qui, s’il ne massacre par le journaliste, estime que celui-ci est désormais pris dans une machine qu’il ne contrôle plus. Comme un pilote de Formule 1 qui ne maîtriserait plus vraiment son bolide dans le dernier virage.