Vente OM ‍: L’Arabie Saoudite renverse la table

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les rumeurs d’un intérêt de l’Arabie Saoudite pour racheter l’OM se multiplient mais pour l’heure, aucune transaction n’est à l’ordre du jour. D’autant que Frank McCourt est inflexible sur le prix de vente de son club.

Ces dernières semaines, plusieurs médias crédibles tels que Canal + ou encore France Bleu Provence ont rejoint les insiders habituels sur le sujet de la vente de l’Olympique de Marseille. Des rumeurs fleurissent chaque jour et l’Arabie Saoudite est systématiquement citée comme le candidat n°1 au rachat de l’OM en cas de vente par Frank McCourt. Dans son édition du jour, L’Equipe a fait le point sur le dossier, indiquant que pour l’heure, il n’y avait rien de très concret sur la table même si le propriétaire de l’Olympique de Marseille est à l’écoute des offres.

Vente OM : La bombe signée L'Equipe ! https://t.co/RwCaybyaCX — Foot01.com (@Foot01_com) November 15, 2023

Journaliste pour le 10 Sport, Alexis Bernard a également commenté ce sujet brûlant sur le réseau social X. Selon lui, le prix de vente exigé par Frank McCourt est de nature à refroidir les investisseurs dans la mesure où le boss de l’OM réclame plus de 300 millions d’euros pour un club qu’il a acheté 50 millions d’euros en 2016. De plus, l’Arabie Saoudite surveille bel et bien le dossier mais ne fait pas de l’OM une priorité pour l’instant. « Aucune offre officielle à ce jour. Comme il n'y a aucune négociation en cours. Une volonté de McCourt de céder le club, depuis 3 ans. Mais il refuse d'écouter à moins de 300/350 M€... Il ne veut pas perdre un euro dans cette affaire » a publié le journaliste sur son compte X avant de poursuivre.

L'Arabie Saoudite ne fait pas de l'OM sa priorité

« Deux réunions importantes sur le sujet ont eu lieu. A Dubaï et à Paris. Plusieurs émissaires se sont même déplacés à Marseille pour faire avancer les choses et discuter avec les personnalités et institutions locales. Depuis, aucune avancée concrète. De nombreuses personnes autour du club qui tentent de faire avancer une possible vente. Fournier, Quillot, Migliaccio... Ce qui alimentent toutes les rumeurs attenantes. S'il y a effectivement un intérêt de capitaux saoudiens, l'OM n'est clairement pas leur priorité du moment » croit savoir le journaliste. Autant dire qu’à court terme, un rachat de l’Olympique de Marseille par l’Arabie Saoudite est donc improbable. Il convient toutefois de rester prudent car dans ce genre de dossier extrêmement confidentiel, les informations sont parfois difficiles à recouper et les négociations se mènent dans le secret des Dieux. C’est ce que les supporters de l’OM espèrent alors que sportivement, la saison 2023-2024 est déjà en grand danger.