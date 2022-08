OM : Longoria prépare un gros coup à la dernière seconde

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La dernière ligne droite du mercato est bien entamée désormais, mais l’OM prévoit encore plusieurs opérations.

Des départs principalement à venir, mais si tout se passe comme prévu pour Pablo Longoria, il y aura aussi une belle arrivée au bout. En effet, cité depuis des semaines dans le viseur de Marseille, Ruslan Malinovskyi est la grande cible des dirigeants olympiens pour les prochaines heures. Et l’OM est particulièrement bien placé dans ce dossier. Les discussions avec les joueurs sont toujours allés dans le bon sens, et si l’Ukrainien espérait rejoindre Londres et Tottenham, les Spurs ont laissé tomber cette option ce qui ne laisse que l’OM en piste. Un dossier qui se présente bien, même si Pablo Longoria doit jouer avec le feu.

Lorient pour valider la 12e recrue de l'OM ?

En effet, difficile de valider une 12e recrue tant qu’il n’y a pas au moins un départ. Il est d’avantage attendu dans le secteur offensif, où Cengiz Under et surtout Bamba Diang sont poussés dehors. C’est aussi le cas de Jordan Amavi et Duje Caleta-Car, qui doivent trouver un point de chute d’ici jeudi à 23h00. L’excitation est donc à son comble à Marseille, où la perspective de recruter le joueur de l’Atalanta Bergame, un ailier percutant doté d’une grosse frappe, a de quoi faire saliver en vue des futures rencontres de Ligue des Champions. Tout est en place pour l’Ukrainien de 29 ans, qui n’attend désormais que l’offre officielle de l’OM pour faire ses valises. Tout pourrait se débloquer grâce à Lorient, qui s’approche des 10 millions d’euros avec son offre pour Bamba Dieng, comprenant 8 ME de transfert et un pourcentage à la revente du Sénégalais qui a bien compris que son avenir n’était plus en Provence. Du mouvement attendu donc, pour valider une 12e recrue, mais aussi pour possiblement atteindre les 15 départs à l’OM cet été.