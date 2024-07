Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite ne se cache plus

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Une vente de l'OM est à oublier avec le mercato offensif du club provençal cet été. Attaquée sur son terrain de jeu, le spécialiste de la vente de l'OM a décidé de répondre à l'un de ses détracteurs.

Le dossier de la vente de l’OM passe un peu au second plan cet été. Malgré les effets d’annonce pour une cession du club envisagée au mois de juillet, il n’en sera rien et pour le moment la saison à venir se prépare avec un certain enthousiasme. Ajoutez à cela la situation politique instable en France, le dossier des droits télés toujours aussi compliqué, les Jeux Olympiques de Paris 2024 et le fait que l’OM soit plutôt ambitieux dans son mercato, et Franck McCourt n’est plus vraiment au coeur des préoccupations.

La Vente de l'OM oubliée cet été, il dément

Une situation qui avait provoqué cette sortie dans une vidéo explicative signée Mourad Aerts, journaliste spécialisé sur l’actualité de l’OM, et qui estimait que le dossier du rachat du club de Marseille par l’Arabie Saoudite disparaissait quand tout allait bien. « La vente de l’OM, elle brille surtout quand le club va mal. Là, en ce moment, il y a un gros mercato actif, ça disparait. Mais elle reste en arrière-plan, elle est institutionnalisée et elle est dans la tête de tout le monde », avait livré le journaliste, pas loin de penser que ceux qui entretiennent le mythe de la vente du club utilisent la mécanique complotiste pour dire que tout va toujours dans leur sens.

De quoi faire réagir directement le spécialiste de la vente de l’OM, qui s’est bien évidemment senti attaquer par ces remarques. Dans un live sur Twitch, Thibaud Vézirian a répondu quasiment point par point à cette sortie. « C’est tout à fait faux car c’est encore plus d’actualité quand tu vois les finances qui sont engagées et le pacte d’associés avec trois augmentations du capital pour valoriser le club et permettre à Frank McCourt d’avoir la sortie par la grande porte qui était prévue. Au contraire, en cette période de mercato, on n’a jamais autant parlé de la vente, avec la masse salariale délirante et tout ce qui va avec. Cela fait trois phrases truffées d’erreur sur le sujet. On sait ce qui va arriver. Il y a des choses qui se passent en coulisses et ce n’est pas anodin. Avec De Zerbi et le recrutement de l’OM, on voit bien ce qu’il se passe, il y a juste à attendre. Il faut laisser passer le mercato et rigoler des justifications de ce mercato, que la trésorerie va bien avec une masse salariale historique. Tout est tellement évident et clair », a lancé Thibaud Vézirian, pour qui la vente de l’OM n’est pas un mythe, mais bien une réalité qui va éclater au grand jour dans les semaines à venir.