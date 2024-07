Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite n'a aucun ordre à recevoir

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Si la vente de l'OM doit intervenir, ce qui n'est en aucun cas une certitude, certains supporters marseillais se demandent pourquoi l'Arabie Saoudite ne dit pas toute la vérité.

Les semaines passent et aucun signal n'est arrivé des Saoudiens pour officialiser le rachat de l'Olympique de Marseille à Franck McCourt. Alors forcément, le doute monte proportionnellement à l'attente qui dure depuis désormais plus de trois ans. A l'heure où le Fond Public d'Investissement d'Arabie Saoudite ne semble pas vouloir acheter un nouveau club en Europe, mais plutôt continuer à développer la Saudi Pro League en recrutant des footballeurs vedettes, comme l'an passé, la vente de l'OM ne paraît plus vraiment être possible durant l'été. Interrogé sur ce sujet lors de son émission en direct sur Twitch, Thibaud Vézirian a reconnu que le timing de l'opération l'étonnait, mais qu'il n'avait toujours aucun doute sur sa réalité de la venue de nouveaux investisseurs, confirmée selon lui par l'incroyable mercato de l'Olympique de Marseille cet été. Globalement, l'Arabie Saoudite fera ce qu'elle veut et quand elle le voudra, sans avoir des comptes à rendre.

L'OM vendu aux Saoudiens, il réclame de la patience

Vente OM : L'Arabie Saoudite se régale ! https://t.co/ODg2jbeoiF — Foot01.com (@Foot01_com) July 16, 2024

Et quand un supporter de l'OM lui demande s'il ne commence pas à s'impatienter face à l'absence d'officialisation du rachat, le journaliste d'Entrevue, qui écrit un livre sur la saga de la vente OM, admet ne pas pouvoir tout contrôler : « La vente de l’OM ? Je suis tout aussi impatient que vous. Toutes les preuves (sic), les confirmations (sic) sont là, mais ensuite qu’est-ce que vous voulez que je dise. Dès le départ j’avais prévenu, les affaires sont les affaires et on sait comment ça se passe. Maintenant, si vous êtes supporters de foot et que vous êtes fixés sur le calendrier sportif, avec des matchs semaine après semaine, et bien ce n’est pas ça les affaires. Donc, oui vous avez le droit d’être impatients et de vous agacer de la situation, de voir les aberrations et les mensonges qui sont faits aux supporters, mais je n’y peux rien. C’est comme ça... » Il va donc falloir être patient, mais ça les supporters qui croient en la vente de l'OM le sont d'une manière assez incroyable.