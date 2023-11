Vente OM ‍: L’Arabie Saoudite maltraitée en Angleterre, Marseille jubile ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'Arabie Saoudite vient de se faire signifier que ses investissements massifs en Angleterre n'étaient pas vu d'un bon oeil. De quoi envoyer le Prince du côté de Marseille, où l'OM pourrait lui dérouler le tapis rouge.

L’Arabie Saoudite multiplie les investissements dans le monde du football avec le rachat de Newcastle, la signature d’innombrables stars dans son championnat et l’organisation de la Coupe du monde 2034. Mais pour le moment, malgré les rumeurs insistantes, l’Olympique de Marseille ne voit rien venir de concret, en dehors d’annonces répétées de différents médias qui démontrent un réel intérêt, mais pas forcément d’offres capables d’éveiller le désir de vendre de Frank McCourt. Il faut dire que l’investissement réalisé avec le rachat de Newcastle porte totalement ses fruits, car l’adhésion est totale au sein de la ville, les ambitions sportives sont de retour, et cela s’est traduit d’entrée de jeu par une place en Ligue des Champions, et une victoire de gala sur le PSG du Qatar qui plus est.

Transferts, prêts, contrats, la Premier League dit stop

Pourtant, il est bon de se rappeler que l’Arabie Saoudite n’était pas spécialement la bienvenue en Angleterre au départ, et que le Qatar, diffuseur de la Premier League dans plusieurs pays via BeIN Sports, avait mis son véto devant le piratage régulier de son satellite par son voisin dans le Moyen-Orient. De quoi retarder les opérations. Mais les liens entre l’Arabie Saoudite et Newcastle, via le fonds d’investissement nommé PIF, inquiètent véritablement les instances. Selon le Daily Mail, des points de règlement vont être changés dans les prochaines semaines après une réunion entre propriétaires de clubs. Les facilités entre clubs appartenant au même groupe, que ce soit pour les prêts, les transferts ou les échanges commerciaux, vont être durcies pour éviter de l’abus. L’idée de voir par exemple Cristiano Ronaldo, N’Golo Kanté ou Riyad Mahrez rejoindre Newcastle dans un prêt sans que les Magpies ne paient réellement le salaire du joueur fait partie des craintes d’une concurrence biaisée par ces accords entre clubs d’un même propriétaire.

De même, le fait de voir Newcastle signer des contrats exagérés avec des sociétés saoudiennes ne trompe personne. Récemment, la compagnie aérienne Saudia a signé un contrat soupçonné d’être de plusieurs dizaines de millions d’euros pour transporter les joueurs de Newcastle à chaque match. Il serait dès lors imposé aux clubs anglais de négocier et d’avoir des sociétés concurrentes capables de mettre un montant similaire pour justifier un contrat avec un club ou une société liée. Pour que ce type de vote soit acceptée en Premier League, il faut que 14 clubs se prononcent en faveur, ce qui devrait être le cas selon le Daily Mail, tant la connivence entre l’Arabie Saoudite et Newcastle agace.

La France est moins contraignante

En cas de décision contraire, le Royaume Saoudien pourrait tout de même tiquer, et se dire que rien ne lui sera accordé avec la Premier League qui lui met des bâtons dans les roues. Des informations qui peuvent amener le Prince Ben Salmane à varier ses investissements dans les clubs de football et se mettre sérieusement à vouloir acheter l’OM. Car il ne fait aucun doute que, si les Saoudiens voulaient vraiment récupérer le club provençal, cela aurait déjà été fait depuis longtemps, en dépit de toute considération financière. Pour le moment, ce n’est pas le cas, mais les messages envoyés d’Angleterre peuvent ouvrir d’autres opportunités en France, où le Qatar s’est tout de même vu dérouler le tapis rouge quand il a décidé d’investir massivement au PSG.